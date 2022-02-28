EPGİS açıkladı: Akaryakıt fiyatlarında indirim

28 Şubat 2022 Pazartesi 18:27 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 18:33

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin arından hareketlenen döviz kuru sonrası akaryakıt fiyatlarına da yansımıştı. Kurun tekrardan düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatları yeniden güncelleniyor. EPGİS, tarafından yapılan açıklamada benzin ve motorine indirim yapılacağı duyuruldu.

Buna göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine 23 kuruş indirim uygulanacak.