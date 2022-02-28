EPGİS açıkladı: Akaryakıt fiyatlarında indirim

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin arından hareketlenen döviz kuru sonrası akaryakıt fiyatlarına da yansımıştı. Kurun tekrardan düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatları yeniden güncelleniyor. EPGİS, tarafından yapılan açıklamada benzin ve motorine indirim yapılacağı duyuruldu.
Buna göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine 23 kuruş indirim uygulanacak.
Akaryakıt Fiyatlarında İndirim— EPGİS (@trepgis) February 28, 2022
01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 96
Benzinde 23 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.