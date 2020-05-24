Epilepsi hastası Elifnur'a Türk Kızılay'dan bayram sürprizi

AA 24 Mayıs 2020 Pazar 12:40 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 12:40

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, Fırat Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan doğuştan epilespi hastası 14 yaşındaki Elifnur Köroğlu'nun tablet istediğini öğrenince bu isteğini yerine getirmek için çalışma başlattı.

Hayırseverlerin de desteğiyle Köroğlu'na tablet alan gönüllüler, sürpriz şekilde Köroğlu'nu evinde ziyaret ederek bayramını kutladı.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı'nın da aralarında bulunduğu gönüllüler, bir süre sohbet ettikleri Köroğlu'na istediği tableti hediye etti.

Köroğlu, hayalindeki tablete kavuşunca mutluluğunu gönüllülerle paylaştı.

Orhan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elifnur'un tablet isteğini bayram günü yerine getirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Elifnur'un oldukça neşeli olduğunu belirten Tatlı, "Buraya sürekli geldiğimizde onun güler yüzü bize yetiyor. Fazlasıyla sevindi, geldiğimizde fotoğraflarımızı da çekti. Çok güler yüzlü bir kız. Kendisiyle bu mahalleye her geldiğimizde sohbet ediyoruz." dedi.