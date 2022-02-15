Epilepsi hastası hamile kadın evinde bulundu

AA 15 Şubat 2022 Salı 14:31 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 14:32

Hayrullah Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki bir apartmanın 7. katında yaşayan 23 yaşındaki Cennet Müslim'in evinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Müslim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Müslim'in epilepsi hastası ve 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.