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Epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu halk otobüsü şoförü hastaneye yetiştirdi

Çorum'da halk otobüsü şoförü Dilaver Atak, epilepsi nöbeti geçiren yolcusu Seyfi K.'yi (52), güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. Bu arada otobüste yaşananlar araç içi kamerasına, yolcuların Seyfi K.'yi sedyeye taşımaya çalışmaları da hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA21 Nisan 2022 Perşembe 17:30 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 17:30
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Lozan hattında çalışan Dilaver Atak yönetimindeki özel halk otobüsünde bugün öğle saatlerinde seyahat eden Seyfi K., aniden fenalaşıp yere yığıldı. Diğer yolcular Seyfi K.'ye müdahale ederek durumu şoför Atak'a bildirdi. Bunun üzerine Dilaver Atak, güzergâhından çıkıp, hiçbir durakta durmadan Seyfi K.'yi Özel Elitpark Hastanesi'ne götürdü. Epilepsi nöbeti geçirdiği belirlenip tedaviye alınan Seyfi K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada otobüste yaşananlar araç içi kamerasına, yolcuların Seyfi K.'yi sedyeye taşımaya çalışmaları da hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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