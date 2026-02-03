Komisyon, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık başkanlığında toplandı.

Yanık, açılışta yaptığı konuşmada, "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler Raporu"nun, Çocuk Hakları Alt Komisyonunda 13 Ocak'ta taslak rapor olarak kabul edilerek üst komisyona gönderildiğini anımsattı.

Raporun yalnızca Türkiye açısından değil, tüm dünya için giderek derinleşen bir soruna ışık tuttuğunu vurgulayan Yanık, çocukların dijital ortamlarda maruz kaldığı istismar, ihmal, bağımlılık, siber zorbalık gibi tehditlerin, yaşam hakkı, insan onuru, özel hayatın gizliliği, sağlık ve eğitim hakkı başta olmak üzere birçok temel insan hakkıyla doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.

Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesele yalnızca bir teknoloji ya da aile politikası konusu değil açık biçimde bir insan hakları meselesidir. Alt komisyonumuzun hazırladığı bu kapsamlı rapor, ulusal mevzuat, uluslararası sözleşmeler ve iyi uygulama örnekleri ışığında çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik çok boyutlu bir değerlendirme sunmaktadır. Raporda yer alan tespitlerin sahaya dayalı, gerçekçi ve yerinde, önerilerin ise uygulanabilir ve yol gösterici nitelikte olmasına özellikle özen gösterdik."

İnsan haklarının korunmasının, çağın değişen risk alanlarını doğru okumayı ve uygun çözümler geliştirmeyi zorunlu kıldığını belirten Yanık, "Ortaya konulan bu çalışma, önümüzdeki dönemde hem yasama faaliyetlerimize hem de politika geliştirme süreçlerine çok önemli katkılar sunacaktır." dedi.

"EPSTEİN BELGELERİ, ÇOCUKLARIN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI TEHDİTLERİN ULAŞTIĞI BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"

Daha sonra, Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, rapora ilişkin bilgi verdi, değerlendirmelerde bulundu.

Temel hedeflerinin, çocukları dijital mecraların zararlı etkilerinden koruyacak, kapsamlı ve uygulanabilir bir yol haritası ortaya koymak olduğunu dile getiren Katırcıoğlu, "Son dönemde kamuoyuna yansıyan 'Epstein belgeleri', çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı tehditlerin ulaştığı boyutu tüm açıklığıyla gözler önüne serdi." dedi.

Bu belgelerin çocukların dijital ve küresel ağlar üzerinden sistematik istismar riskiyle karşı karşıya bırakıldığını, bazı ideolojik ve organize yapıların çocuklar üzerine derin ve yıkıcı etkiler oluşturabileceğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Çocukları hedef alan LGBT örgütlenmeleri ve bu yapılar tarafından yürütülen ideolojik propaganda faaliyetleri, çocuklar açısından artık yalnızca bir toplumsal tartışma konusu değil, doğrudan bir çocuk güvenliği ve çocuk hakları tehdidi haline gelmiştir. Çocukları hedef alan bu iç içe girmiş girift örgütlü yapılar, yöntemleri, etki alanları ve küresel ağları itibarıyla terör örgütlerinden daha tehlikeli sonuçlar doğurabilecek yapılardır. Söz konusu belgeler, bu gerçeği yalnızca ülkemize değil tüm insanlığa açıkça göstermiştir."

Milletvekillerinin görüş ve eleştirilerini dile getirdiği Komisyonda, "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler Raporu" kabul edildi.

6 ana bölümden, 204 sayfadan ve 82 öneriden oluşan rapor, bu alanda yapılacak yasal düzenlemelere kaynak oluşturması için TBMM Başkanlığı ile ilgili bakanlıklara sunulacak.

Dijital bağımlılığın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri, diğer ülkelerin mücadele örnekleri ve çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik tespitlerin yer aldığı raporda, 18 yaşın altındaki çocukların kullandığı mobil cihazlar üzerinden sağlanan internet erişiminin 22.00-06.00 saatleri arasında sınırlandırılması veya yavaşlatılması esası benimsenmesi, sosyal medya platformlarının çocuklar için 15 yaşını doldurana kadar hizmet sunmaması ve 18 yaşına kadar filtrelenmiş içerik sunmasının yasal hale getirilmesi gibi öneriler bulunuyor.