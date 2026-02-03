Epstein belgeleri dünyada yankı uyandırmayı sürdürüyor. Yayınlanan 3 milyon belgede Epstein'in Türkiye'deki gelişmeleri de yakından takip ettiği görüldü. Kirli şebekenin Türkiye karşıtı adımları da ortaya çıktı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Fethü Elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'deki durumuyla ilgili yazışmalar ortaya çıktı. Daha önce de Fethü Elebaşı Gülen'in ABD'deki avukatının Epstein'den Gülen için yardım istediği ortaya çıkmıştı. Belgelerde Epstein'in mail attığı kişiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit olarak tanımladığı görüldü.

TÜRKİYE DE HEDEF ALINMIŞ



ABD'de cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen Jeffrey Epstein, dosyaları yine gündemde. Yayınlanan son belgelerle birçok ismin Epstein, teması ortaya çıktı. İsmi birçok kez belgelerde geçen ABD Başkanı Donald Trump, okları demokratlara çevirdi.... pic.twitter.com/nwwb9gNMDn — 24 TV (@yirmidorttv) February 3, 2026

2007 yılında Türkiye'nin asker göndererek Katar'a yönelik olası darbenin de önüne geçtiği vurgulandı. 2017'de başlatılan Katar Ablukası'nın aslında İsrail ekseninde planlanan bir yönetim değişikliği olduğu Epstein belgeleriyle açığa çıktı. Katar emirini devirmeyi hedefleyen bu planın, Türkiye'nin devreye girmesiyle sonuçsuz kaldığı belgelerle ortaya konuldu.

EPSTEİN SKANDALI FRANSA'YA DA SIÇRADI

Eski Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'in Epstein'le özel bir görüşme yaptığı belirlendi. Yeni belgelere göre Le Maire, Epstein'in evinde onunla görüştü.

Birçok ismin geçtiği dosyalarda eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton da vardı. Bir süredir ifade vermeye reddeden çift, Epstein hakkında yürütülen kongre soruşturmasında ifade vermeye karar verdi. Clinton'ın Temsilciler Meclisi'nin karşısına çıkmasıyla 43 yıl sonra ilk kez bir ABD Başkanı kongrede ifade verecek.

Dosyada sık sık ismi geçen ABD Başkanı Donald Trump ise dostane bir ilişkisinin bulunmadığı Jeffrey Epstein'in adasına hiç gitmediğini savundu ve okları Demokratlara çevirdi. ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Epstein ve yazar Michael Wolff'un kendisine komplo kurduğunu iddia etti. Trump, "Ben Epstein'in böceklerin istila ettiği adasına hiç gitmedim ancak bu sahtekar Demokratların ve bağışçılarının neredeyse tamamı gitti." açıklaması yaptı.

Trump, Oval Ofis'te de basının sorularını cevaplarken Epstein sorularında keskin yanıtlar verdi. "3 milyon sayfa yayınladıklarını açıkladılar. Sanki yapmaları gereken tek şey buymuş gibi. Ve açıkçası Adalet Bakanlığı'nın 'yapacak başka işlerimiz var' demesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu olay tamamen ortaya çıktı." dedi.

"CLİNTON'LA TAKILMAK İÇİN YENİ BİR ADAYA İHTİYACI VAR"

Dosyalarda adı geçen Trump'a Grammy Ödülleri'nden de tepki geldi. 69. Grammy Ödülleri'nde sunuculuk yapan Trevor Noah, Trump'a gönderme yaptı. "Yılın şarkısı ödülü... Neredeyse her sanatçının Trump'ın Grönland'ı istediği kadar istediği bir Grammy ödülü. Bu da mantıklı. Çünkü Epstein'in adası gitti. Bill Clinton'la takılmak için yeni bir adaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Trump ise ödül töreninin kötü ve izlenilmez olduğunu ifade etti. Noah'ın iddialarını yalanlarken ona dava açacağının sinyalini verdi.

Epstein dosyalarından elde edilen gizliliği kaldırılmış bir FBI notu da dikkatleri çekti. Notta ABD Başkanı Trump hakkında ilginç iddialar bulunuyordu. Trump'ın İsrail tarafından ele geçirildiği, çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein'in İsrail istihbaratı ile iş birliği yaptığı yer aldı.

Chabad Lubavitch adını taşıyan bir Yahudi cemaatinin Trump'ın ilk dönemine nüfuz etmeye çalıştığı bilgisi verildi. Gizli kaynağa dayandırılan bilgilere göre Epstein, İsrail istihbaratı ile yakın temasta olan isimlerden biriydi. Buna göre İsrail'in eski başbakanı Ehud Barak'la yakın ilişkilere sahipti. Onun yanında casus olarak eğitildiği iddia edildi. Barak'ın 2013–2017 yılları arasında Epstein'in evine 30'dan fazla kez ziyarette bulunduğu bilgisi yer aldı.