  • Epstein skandalı üzerinden algı operasyonu! ''Türk çocuk'' iddiası çürütüldü
Güncel

Epstein skandalı üzerinden algı operasyonu! ''Türk çocuk'' iddiası çürütüldü

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan “işkence gören Türk çocuk” ve “6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan Türk çocuğun Hollanda'da bulunduğu” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kamuoyunun toplumsal hassasiyetleri hedef alan asılsız paylaşımlara karşı dikkatli olması istendi.

2 Şubat 2026 Pazartesi 14:53
Epstein skandalı üzerinden algı operasyonu! ''Türk çocuk'' iddiası çürütüldü


Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve kamuoyunda infial oluşturmaya yönelik iki ayrı iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Merkez, söz konusu içeriklerin gerçeği yansıtmadığını ve kasıtlı dezenformasyon amacı taşıdığını bildirdi.

"TÜRK ÇOCUK" DEDİLER, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

DMM'den yapılan açıklamada, "İşkence gören Türk çocuk 'özür dilerim Arthur' diyor" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Görüntülerin Ocak 2021'de Brezilya basınına yansıyan eski bir olaya ait olduğu, Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna şiddet uyguladığı vakayı içerdiği ve çocuğun Portekizce konuştuğunun tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada, bu görüntülerin daha önce de gündeme getirildiği ve DMM tarafından yalanlandığı hatırlatıldı.

BİLGİ TEYİT EDİLDİ

Merkez ayrıca, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda'da bulundu" iddiasının da doğru olmadığını vurguladı. Açıklamada, bulunan çocuğun Türk vatandaşı olmadığı, dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da Hollanda makamlarıyla kurulan temaslar sonucunda bu bilginin teyit edildiğini kamuoyuyla paylaştığı anımsatıldı.

DMM, eski ve bağlamından koparılmış görüntülerin yeniden dolaşıma sokulmasının toplumsal hassasiyetleri hedef alan kasıtlı bir dezenformasyon girişimi olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlardan bu tür asılsız iddialara karşı hassas ve dikkatli olmalarını istedi.

