Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve kamuoyunda infial oluşturmaya yönelik iki ayrı iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Merkez, söz konusu içeriklerin gerçeği yansıtmadığını ve kasıtlı dezenformasyon amacı taşıdığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, "İşkence gören Türk çocuk 'özür dilerim Arthur' diyor" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Görüntülerin Ocak 2021'de Brezilya basınına yansıyan eski bir olaya ait olduğu, Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna şiddet uyguladığı vakayı içerdiği ve çocuğun Portekizce konuştuğunun tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada, bu görüntülerin daha önce de gündeme getirildiği ve DMM tarafından yalanlandığı hatırlatıldı.

Merkez ayrıca, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda'da bulundu" iddiasının da doğru olmadığını vurguladı. Açıklamada, bulunan çocuğun Türk vatandaşı olmadığı, dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da Hollanda makamlarıyla kurulan temaslar sonucunda bu bilginin teyit edildiğini kamuoyuyla paylaştığı anımsatıldı.

DMM, eski ve bağlamından koparılmış görüntülerin yeniden dolaşıma sokulmasının toplumsal hassasiyetleri hedef alan kasıtlı bir dezenformasyon girişimi olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlardan bu tür asılsız iddialara karşı hassas ve dikkatli olmalarını istedi.