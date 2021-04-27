Er Çalım'ın şehit düştüğü noktada tespit edilen 1 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

DHA 27 Nisan 2021 Salı 11:53 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 12:08

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlenen 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Avaşin-Basyan bölgesindeki Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman şehidimizin saldırıya uğradığı bölgede tespit edilen 1 PKK'lı terörist, silahlarıyla beraber kaçamadan etkisiz hâle getirildi. Teröristin yanında AK-47 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar ve 2 adet mühimmatı olduğu belirlendi. Operasyonlar sırasında şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.