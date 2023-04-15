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Erbakan'ın cezaevi arkadaşından Karamollaoğlu'na tepki: Milli Görüş'ü paralı asker haline getirdiniz

Saadet Partisi'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklemesine ve CHP amblemi altında seçime girmesine Milli Görüş'ten gelen tepkiler büyüyor. 12 Eylül'de Erbakan'ın cezaevi arkadaşı olan Şener Battal, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu “3-5 milletvekili vaadi için Milli Görüş'ü paralı asker haline getirdiniz” diye suçladı.

Yenişafak15 Nisan 2023 Cumartesi 09:13 - Güncelleme:
Erbakan'ın cezaevi arkadaşından Karamollaoğlu'na tepki: Milli Görüş'ü paralı asker haline getirdiniz
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Saadet Partisi'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifakına ve kendi logosundan vazgeçip CHP amblemi altında seçime girmesine, Milli Görüş'ten gelen tepkiler büyüyor. 12 Eylül'de Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan'ın cezaevi arkadaşı olan Milli Selamet Partisi (MSP) Konya Milletvekili Şener Battal, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu "3-5 milletvekili vaadi için Milli Görüş'ü paralı asker haline getirdiniz" diyerek suçladı.

UMUT OLAMADINIZ

Karamollaoğlu'na bir mektup gönderen Battal şu ifadeleri kullandı:

"Benim kafamdaki Saadet Partisi (Milli Görüş) topluma İslam idealizmini anlatan herkesin 'Doğrucu Davut' olarak gördüğü, taraf olmak yerine bütün partilerin ve herkesin saygı duyduğu partiler üstü konumda Türkiye'nin umudu olmalıydı. Bunu başaramadınız."

YIKIM EKİBİ HEZİMETE UĞRAYACAK

"Zatıaliniz Tayyip düşmanlığında birleşerek yıkım ekibi oluşturdunuz. Ve siz bizzat kazmacı başı oldunuz. Sonuç olarak inşallah yıkım ekibi hezimete uğrayacak, Biden ve hıyanet taifesi ebedi hüsrana uğrayacaktır. O zaman sizin kimselere görünmeden siyasi hayattan çekildiğinizde Türkiye'nin ve Milli Görüş'ün ufku aydınlanacaktır."

SAFSATAYA SARILDI

"Siz 'Seccadeye ayak bastım, hata yaptım' diyen Kılçdaroğlu'nu mazur göstermek için 'Suudi Arabistan'da bile mescide ayakkabı ile giriliyor' safsatasını da seslendirdiniz."

YOKLUĞA MAHKUM ETTİNİZ

"Milli Görüş'ün hızlı tren, nükleer santral, savunma sanayi, Taksim Camii ile Ayasofya'nın açılması, başörtülü kızlara özgürlük, asker, medya ve yargı vesayetine son verilmesi projelerine de sahip çıkmayıp, karşı görüş bile bildirdiniz. Hele Çamlıca Camii'ne itirazınız ve benzer tutumlarınız yüzünden 'Temel'i temelli olarak yokluğa mahkûm ettiniz."

TÖVBE EDİNİZ

"Şimdiden başarısızlığınızın (kesin) olduğuna inanıp tövbe ediniz. Yanlıştan vazgeçmeniz, size yapabileceğim son dostluk tavsiyesidir. Selam, hak üzere olan ve dalalet içinde olmayanların üzerine olsun."

HAPİSTEKİ EN GENÇ MSP'Lİ

Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Şener Battal, MSP'nin girdiği ilk seçimde Konya'dan aday gösterildi ve 33 yaşında milletvekili seçildi. Battal, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra hapse giren MSP'liler arasındaydı. Kirazlıdere Hapishanesi'nde 8,5 ay tutuklu kaldı. Battal'ın hapishane arkadaşları arasında Necmettin Erbakan, Recai Kutan, Lütfi Doğan ile Temel Karamollaoğlu da vardı. Battal, Karamollaoğlu ile birlikte cezaevindeki en genç partiliydi.

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