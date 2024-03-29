Erbakan'ın yol arkadaşları kararını verdi: ''Milli Görüşün'' temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan'dır

Merhum Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşları Milli Görüş'ün önemli isimlerinin yer aldığı Akıncılar Platformu düzenledikleri toplantıda 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek vereceklerini açıkladı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Konya Akıncıları Platformu Temsilcisi Ahmet Poçanoğlu, "Mevcut konjonktürde 'Milli Görüşün' temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Oylarımızı AK Parti adaylarına veriyoruz. Milletimizi de Recep Tayyip Erdoğan yanında birleşmeye AK Partiye oy vermeye davet ediyoruz. Erbakan hocamızın yolunun varisi, Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Poçanoğlu'nun açıklamasının satır başları ise şu şekilde: "Özgün bir düşünce olarak ortaya çıkan ve insanımıza yeni bir heyecan ve diriliş vaad eden 'Milli görüş' fikrinin lideri Necmettin Erbakan hocamız, hayatı iman ve cihat olarak yaşadı ve yaşattı. Lakin hocamızın manevi mirası ve davası ne yazık ki 'Miras yedi' ellerde savrulmalar yaşamaktadır."



"Bugün Necmettin Erbakan hocamızın oğlu Fatih Erbakan ve partisi, çilesiz ve emeksiz, elde ettiği imkan ve nimetlerle imtihan olmakta. Bazı partiler bugün, hocamızın bütün hayallerini gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan'a ve davasına zarar verecek, kaybettirecek yoldadır. Fatihin emaneti Ayasofya'yı siyonist Hristiyanların meydan okumalarına rağmen, camiye dönüştüren, adanmış dava adamı Recep Tayyip Erdoğan'a kaybettirmek vebaldir. YRP kendisi bir kazanan olmayacaktır."



'MİLLİ GÖRÜŞÜN' TEMSİLCİSİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR

"Erbakan hocamızla başlayıp, Recep Tayyip Erdoğan'la devam eden vakarlı mücadelesini zayıflatmak ancak kindar muhterisleri sevindirir. Erbakan hocamızla yol yürüyen bazı eski dostlar bugün, darbe dönemlerinin ve vesayetin kutsallarımıza söğen güçlü adamlarıyla birliktedir ve AK Partinin karşısındadır.

Fatih Erbakan bu seçimdeki duruşuyla, ceberrut çevik birlerin, iftar sofralarında rakı isteyenlerin katıldığı milli güvenlik kurulu toplantılarında, milletimiz adına boncuk boncuk ter döken yalnız ve savunmasız adamı değil, kendisine bu zulmü yapanları sevindiriyor. Hangi gerekçe, hangi vicdan bunu makul bulur. Hiç bir gerekçe, bizi geriletmeye, kutsallarımızı çiğnetmeye, kazanımlarımızı kaybettirmeye mazeret olamaz?"

"Erbakan hocamızın yolunun varisi, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Partilerimiz Cumhur İttifakında birleşmese de, irfan sahibi kardeşimiz, aklıselim, gönlü selim insanımız tabanda birleşecektir. Recep Tayyip Erdoğan'a destek verecektir. Her partiden insanımızı, mahalle komşumuzu, sohbet arkadaşımızı ve din kardeşimizi, Hak ve batıl mücadelesinde hakkın yanında olmaya davet ediyoruz. Nice bedeller ödeyerek ve büyük mücadelelerle elde ettiğimiz özgürlüklerimizi, başörtümüzü, kutsal değerlerimizi, vatan savunmamızı ve camilerimizi kaybetmemek için Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alıyoruz.

Seçimin milletimize, ülkemize ve ümmet coğrafyasına hayırlar getirmesini dileriz."