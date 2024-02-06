İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2024 Salı / 27 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5616
  • EURO
    32,8796
  • ALTIN
    1999.67
  • BIST100
    8869.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erbaş: Depremlerden sonra ülke olarak büyük bir dayanışma örneği sergilendi
Güncel

Erbaş: Depremlerden sonra ülke olarak büyük bir dayanışma örneği sergilendi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremlerden sonra ülke olarak büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini ifade etti.

AA6 Şubat 2024 Salı 22:29 - Güncelleme:
Erbaş: Depremlerden sonra ülke olarak büyük bir dayanışma örneği sergilendi
ABONE OL

Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce açılışını yaptığı Şahinbey Millet Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Burada konuşan Erbaş, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl bu vakitlerde yaşadığımız depremin acısı hala yüreklerimizde. Bu ağır afet karşısında milletimiz büyük bir dayanışma örneği sergilemiştir. Büyük fedakarlıkla, kadirşinaslıkla, yardımlaşma ile dayanışma ile yaraları sarmaya gayret edildi. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler de depremin meydana geldiği ilk andan itibaren vakfımızla birlikte bütün imkanlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hizmetlerimizi 1 yıldır kesintisiz bir şekilde devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz inşallah. Depremin açtığı yaraların tam anlamıyla sarılabilmesi için dayanışmamızı ve birliğimizi sürdürmek durumundayız."

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.