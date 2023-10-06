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Erbaş: Hadis ilmine sahip çıkmamız gerekiyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hadis ilmine değer verdiklerini belirterek, 'Peygamber Efendimizin üzerimize bir vasiyeti var, 'Size iki şey bırakıyorum, bunlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız, Allah'ın kitabı ve resulünün sünnetidir.' Onun vasiyeti üzerine hadis ilmine daha çok sahip çıkmamız gerekiyor.' dedi.

AA6 Ekim 2023 Cuma 19:33 - Güncelleme:
Erbaş: Hadis ilmine sahip çıkmamız gerekiyor
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Saraybosna İslami İlimler Fakültesi'nde düzenlenen Boşnakça Hadislerle İslam Eserleri Tanıtım Programı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi imam hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı.

Ali Erbaş, buradaki konuşmasında, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayabilmenin yolunun hadisleri bilmekten geçtiğini aktaran Erbaş, "Bosna' deyince Prof. Dr. Muhammed Tayyib Okiç, bizim her zaman gönüllerimizde yaşayan hadis alimlerinden biri. Biz hadis ilmine değer veriyoruz, Peygamber Efendimizin üzerimize bir vasiyeti var, 'Size iki şey bırakıyorum, bunlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız, Allah'ın kitabı ve resulünün sünnetidir.' Onun vasiyeti üzerine hadis ilmine daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Bu çalışmalarımızın arka planında efendimizin bu vasiyeti vardır." ifadesini kullandı.

Erbaş, hadislerin bilinmesi, ezberlenmesinin önemli olduğunu ancak anlaşılmasını daha mühim bulduklarını, Balkanlar'dan yetişen Ahmed Davudoğlu, Hafız Bekir Sadak, Ali Yakup Efendi gibi isimlerin hadis ilmine değer kattıklarını kaydetti.

Hadislerle İslam külliyatının Türkiye'de ilahiyat fakültelerinin istifade ettiği eserlerin başında geldiğini dile getiren Erbaş, "Bu eser aynı zamanda bir hadis nasıl anlaşılmalı, nasıl yorumlanmalı ve bunları ortaya koyan önemli bir çalışmadır. Özetle hadisin anlaşılması konusuna örnek bir çalışma oluşturmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersekli akademisyenlerin Hadislerle İslam'ın Boşnakça versiyonunun dijital ortama aktarılması talebi üzerine Ali Erbaş, bu konuda çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, projede yer alanlara teşekkür ederek, Bosna Hersekli Alim ve Hadis Profesörü Muhammed Tayyib Okiç'in iki ülkenin ortak değeri olduğunu belirtti.

Kavazovic, yüzyıllarca Bosna Hersek'te hadis ilminin bulunduğunu, medreselerde, camilerde, her türlü dini kurumda yaşatıldığını, hadisleri yaşam değerlerine aktarmaya çalıştıklarını aktardı.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Huriye Martı ve Selim Argun, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile davetliler katıldı.

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