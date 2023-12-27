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Erbaş, Kudüs Üniversitesi Rektörü Kishek'i kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İmad Abu Kishek'i kabul etti.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 20:19 - Güncelleme:
Erbaş, Kudüs Üniversitesi Rektörü Kishek'i kabul etti
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Kudüs Üniversitesi Rektörü Kishek ve Kudüs Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yasir Yanılmaz ile bir araya geldi.

Erbaş, Kishek'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Orada akrabaları, komşuları, yakınları olabilir. Aslında onların akrabaları bizim akrabalarımız, onların yakınları bizim yakınlarımız. En az onlar kadar biz de Gazze, Filistin olayına çok üzülüyoruz. Her şey Allah'ın takdiriyle oluyor ve biz elimizden gelen maddi ve manevi yardımı yapmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Kishek ise, Kudüs ve Gazze bölgesinde yaşanan gelişmelerle ilgili Erbaş'a bilgi vererek, İsrail'in bölgede yaptığı saldırıların katliam niteliğinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kudüs ve Filistin konusundaki hassasiyetini bildiklerini belirten Kishek, "Kudüs Üniversitesi olarak Türkiye'nin İslam sancağı taşıyan bir ülke olduğunu bildiğimiz için Ankara'da üniversitemiz adına bir vakıf kurduk." değerlendirmesinde bulundu.

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