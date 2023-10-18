İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2023 Çarşamba / 4 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0113
  • EURO
    29,5959
  • ALTIN
    1763.88
  • BIST100
    7856.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erbaş: Kudüs'ün tekrar barış yurduna dönmesi için bizim sürekli gündeme getirmemiz gerek
Güncel

Erbaş: Kudüs'ün tekrar barış yurduna dönmesi için bizim sürekli gündeme getirmemiz gerek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Hacı İbrahim Tufa ile görüştü. Erbaş, Kudüs'ün tekrar barış yurduna dönmesi konusunda bizim sürekli bunları gündeme getirmemiz gerekiyor.' dedi.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 15:45 - Güncelleme:
Erbaş: Kudüs'ün tekrar barış yurduna dönmesi için bizim sürekli gündeme getirmemiz gerek
ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Hacı İbrahim Tufa ile görüştü.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Başkanlıkta Tufa ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Önceki ismi Habeşistan olan Etiyopya'nın İslam tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirten Erbaş, Etiyopya ile din alanında yürütülen hizmetleri daha iyi hale getirmeye gayret ettiklerini ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Filistinli Müslümanların çekmiş olduğu ıstırap ve acı konusunda bütün Müslümanların, İslam devletlerinin, bütün yetkililerin daha duyarlı, daha dinamik olmaları ve bu katliamın, saldırının bir an önce bitmesi, işgalcilerin işgal ettiği yerlerden çekilerek Filistinli Müslümanların özgürlüğüne kavuşması, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşması, Kudüs'ün tekrar barış yurduna dönmesi konusunda bizim sürekli bunları gündeme getirmemiz gerekiyor. Orada şehit olan kardeşlerimize rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum."

Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Tufa ise her zaman Müslümanların yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye duydukları sevgiyi kelimelerle anlatmanın yetmeyeceğini belirtti.

Tufa, Filistin'de yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.