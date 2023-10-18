Erbaş: Kudüs'ün tekrar barış yurduna dönmesi için bizim sürekli gündeme getirmemiz gerek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Hacı İbrahim Tufa ile görüştü.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Başkanlıkta Tufa ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Önceki ismi Habeşistan olan Etiyopya'nın İslam tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirten Erbaş, Etiyopya ile din alanında yürütülen hizmetleri daha iyi hale getirmeye gayret ettiklerini ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Filistinli Müslümanların çekmiş olduğu ıstırap ve acı konusunda bütün Müslümanların, İslam devletlerinin, bütün yetkililerin daha duyarlı, daha dinamik olmaları ve bu katliamın, saldırının bir an önce bitmesi, işgalcilerin işgal ettiği yerlerden çekilerek Filistinli Müslümanların özgürlüğüne kavuşması, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşması, Kudüs'ün tekrar barış yurduna dönmesi konusunda bizim sürekli bunları gündeme getirmemiz gerekiyor. Orada şehit olan kardeşlerimize rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum."

Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Tufa ise her zaman Müslümanların yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye duydukları sevgiyi kelimelerle anlatmanın yetmeyeceğini belirtti.

Tufa, Filistin'de yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu kaydetti.