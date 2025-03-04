Erbaş: Kur'an-ı Kerim bir hayat rehberi ve insanlığın yolunu aydınlatan bir kitap

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "İstanbul Mushafları Paneli"ne katıldı.

Buradaki konuşmasında Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in, müminlere rahmet ve şifa kaynağı olduğunu, Allah'ın Hazreti Muhammed'e bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarması için vahyettiği en büyük mucize olduğunu belirtti.

Kur'an-ı Kerim'in özelliklerine değinen Erbaş, "İnişiyle, nüzulüyle, yazılışıyla, hıfzıyla, muhafazasıyla, tilavetiyle mucize, yani mucizevi özellikleri saymakla bitmez. Bunların başında korunmuşluğu bana göre en büyük mucizedir." değerlendirmesini yaptı.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in korunmasının iki yolu olduğunu belirterek, "Biri Allah Resulü Efendimize indiğinde hemen vahiy katiplerine kaydettirmesi ve aynı zamanda ezberlettirmesi. Ben o kadar çok kutsal kitap inceledim ki dünyada Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir kitabın baştan sona ezberlendiği vaki değil." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye'de 250 bin icazetli hafız olduğunu, bir o kadar da icazet almamış olanların bulunduğunu, İslam dünyasında ise milyonlarca hafızın olduğunu belirtti.

Kur'an'ın mucizevi yönünün sanatla da gösterildiğine dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Her kulda Cenabıhakk'ın bir tezahürü, bir yansıması var. Hattatlık, musikişinaslık, müzehhiplik böyle bir şeydir. Allahutaala kullarında o güzel sanatı, sanatın güzelliğini gösteriyor. Biz asırlarca Efendimiz Aleyhissalatu Vesselamın, 'Allah güzeldir, güzeli sever' hatırlatması ile hep güzel sanatlara sahip çıkmışız. Onlarca çeşidi ecdadımız tarafından başlatılmış ve yaşatılmış, bugün de yaşatmaya gayret ediyoruz. Bana göre bunların başında hat sanatı geliyor. Çünkü Kur'an ile doğrudan bağlantılı. Cenabıhakkın kullar üzerinde yarattığı o güzellikleri, O'nun kelamını mushaf şekline getirip o mushaf üzerinde göstermek. Hattıyla, tezhibiyle, süslemeleriyle göstermek kadar üstün bir sanat başka nerede var?"

Kur'an-ı Kerim'in bir hayat rehberi ve insanlığın yolunu aydınlatan bir kitap olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, "Kur'an-ı Kerim, yolumuzu çizen, yolumuzu gösteren, nasıl yaşayacağımızı emirleriyle, nehiyleriyle, ahlaki ilkeleriyle ortaya koyan bir kitaptır. Peygamber Efendimiz döneminde insanlık Kur'an'ın ilkelerine ne kadar muhtaçsa bugün ondan bin kat daha fazla muhtaç." ifadesini kullandı.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.