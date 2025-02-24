Erbaş: Nezaket ve zarafetten yoksun üslupla yapılan program ve yayınlara itibar etmeyin

Erbaş, Diyanetin konferans salonunda gerçekleşen 2025 Ramazan Ayı Tanıtım Toplantısı'nda, başkanlık olarak her yıl ramazan ayında toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla belirli bir konuyu gündeme taşıdıklarını, bu yılın temasının ise "İyilik Ayı Ramazan" olduğunu ifade etti.

Erbaş, "Rabbimiz, 'iyilikte ve takvada yardımlaşınız' buyuruyor. Ramazan ayı, paylaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yaşatma fırsatı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayına bu sene de Filistin'de yaşanan vahşetin yüreklerde açtığı derin yaralarla girdiklerini ifade eden Erbaş, "İslam dünyası olarak insanlık olarak mahzun ve kederliyiz. Duamız odur ki yüzyıla yakın süredir devam eden işgal ve katliamlar bir an önce sona ersin, Filistin halkı kendi topraklarında özgürce yaşasın. Mescid-i Aksa'yı özgürce ziyaret edelim. Orada da ramazan ayında Müslümanlar mutlu ve bahtiyar olarak ramazanlarını geçirsinler ibadetlerini özgürce yapsınlar." dedi.

Erbaş, ramazan ayının manevi eğitim süreci olduğuna işaret ederek, iyilik, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin bu ayda pekiştiğini vurguladı.

Bu ayın, iradeyi sabır ve tevekkülle eğiten bir ruh mektebi olduğunu dile getiren Erbaş, aynı zamanda bu ayın gönülleri bencillik ve tamahkarlık hastalığından arındıran bir şifa okulu niteliği taşıdığını söyledi.

Ramazan ayının sabır, şükür, mücadele, tövbe ve muhasebe ayı olduğunu ve bu ayın manevi anlamda bir arınma ve yeniden başlama fırsatı sunduğunun altını çizen Erbaş, "İşte burada Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak ve İslam'a gönül vermiş müminler olarak hayra nasıl çağırabiliriz, iyiliğe nasıl davet edebiliriz kötülükten insanları nasıl uzaklaştırabiliriz? Ramazan ayında aynı zamanda bununla ilgili bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız." diye konuştu.

Erbaş, ramazan ayına hazırlıkların titizlikle sürdüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin her köşesinde 'İyilik Ayı Ramazan' teması çerçevesinde vaaz ve irşat programları, seminerler, konferanslar gerçekleştireceğiz. Ramazan ayı boyunca kadınlara, gençlere, çocuklara engellilere yönelik irşat programları düzenleyeceğiz. Tüm camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda mukabeleler okunacak. Bunlara katılamayan vatandaşlarımız ramazan ayı boyunca her gün Diyanet televizyonumuzda okunacak mukabeleleri takip edebilecek. Resmi kurumlarda çalışmaları sebebiyle camilerde okunan mukabelelere iştirak edemeyen vatandaşlarımız için kurumların uygun göreceği yerlerde mukabele okunması da başkanlığımız tarafından sağlanacak. Müftülüklerimizce uygun görülen camilerimizde tefsirli mukabele programları yapılacak. Yine müftülüklerimizce uygun görülen cami ve mescitlerimizde hatimle teravih namazı kılınacaktır."

"Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı"nın ramazan ayı boyunca haftanın 7 günü 08.00-22.00 arasında hizmette olacağını söyleyen Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun mobil fetva uygulamasından, internet sitesi veya e-Devlet üzerinden her türlü dini soruların yazılı veya görüntülü olarak sorulabileceğini belirtti.

- "YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA 2,5 MİLYON İHTİYAÇ SAHİBİNE DESTEK SAĞLANACAK"

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının ramazan yardım planlamalarını büyük bir titizlikle yaptığının altını çizerek, bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 2,5 milyon ihtiyaç sahibine gıda paketi alışveriş yardım kartı ve bayramlık kıyafet desteği şeklinde toplamda 450 milyon liralık yardım yapılacağı ve deprem bölgesinde de 6 iyilik sofrası ile 135 bin vatandaşa iftar sofraları kurulacağı bilgisini verdi.

Türkiye Diyanet Vakfının 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 603 tır insani yardım ulaştırdığını hatırlatan Erbaş, "Ramazan ayında bu sayıya 50 tırın daha eklenmesi planlanmıştır. Ayrıca iftar, sahur ve sıcak yemek dağıtımlarıyla 250 bin Filistinli kardeşimize yardım ulaştırılması hedeflenmiştir. Vakfımız Filistinli kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve destek olmak amacıyla faaliyetlerine kararlılıkla devam edecek, ateşkesin kalıcı olması durumunda bölgedeki okul ve camilerin onarımı için de imar ve inşa çalışmaları yürütecektir." ifadelerini kullandı.

- 9 DİLDE BASIMI YAPILAN 73 BİN KUR'AN-I KERİM 19 ÜLKEDE DAĞITILACAK

Erbaş, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde yürütülen "Hediye'm Kur'an Olsun" projesi kapsamında 9 dilde basılan 73 bin Kur'an-ı Kerim'in 19 ülkedeki Müslümanlara ulaştırılacağını duyurdu.

Ramazan ayı içerisinde 10 ülkede 400 bine yakın kişinin faydalanması beklenen 48 su kuyusu ve vakıf çeşmesinin açılışının yapılacağı bilgisini veren Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfımız kanalıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak isteyen hayırsever kardeşlerimiz ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, alışveriş kartı, gıda paketi bayramlık kıyafet ve iftarlık kumanya gibi bağışlarını 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden yapabilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri aracılığıyla da gerçekleştirebileceklerdir." dedi.

- "NEZAKET VE ZARAFETTEN YOKSUN ÜSLUPLA YAPILAN PROGRAM VE YAYINLARA İTİBAR ETMEYİN"

Erbaş, başta dijital mecralar olmak üzere yerel ve ulusal medyada zaman zaman dini konuların gelişigüzel gündeme taşındığına, ibadetlerin tartışma konusu yapıldığına ve milletin hassasiyetlerinin suistimal edildiğine şahit olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Müslüman şahsiyetiyle asla bağdaşmayan bu tür tavır ve davranışların, yönelişlerin büyük bir vebal olduğunun altını çizmek isterim. Bu aynı zamanda inancını ve değerlerini her şeyin üstünde tutan milletimiz için yapılabilecek en büyük kötülüktür. Dolayısıyla gerek medyada gerekse dijital mecralarda program yapan herkesin bu hususta son derece dikkatli olması önem arz etmektedir. Bu vesileyle ramazanın manevi atmosferine gölge düşüren bu tür yayınlar konusunda bilinçli ve duyarlı davranmalarını itidalden uzak nezaket ve zarafetten yoksun bir üslupla yapılan program ve yayınlara itibar etmemelerini aziz milletimizden özellikle istirham ediyorum."