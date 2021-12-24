Erbaş, restorasyon sonrası ibadete açılan Enez Ayasofya Camisi'nde hutbe irat etti

AA 24 Aralık 2021 Cuma 15:31 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 15:33

Erbaş, hutbede, "En hayırlı ümmet" övgüsüne mazhar olan, zihni ve gönlüne İslam'ın yüce değerlerini nakşeden her müminin, imanına zarar verecek işlerden uzak durması gerektiğini söyledi.

Helal kazancın önemine vurgu yapan Erbaş, "Mümin, aldığının ve sattığının hesabını vereceğini aklından çıkarmaz, az da olsa helalle yetinir." dedi.

Erbaş, cemaatinden 56 yıl uzak kalan Enez Ayasofya Camisi'nin yeniden cemaatiyle buluştuğunu ifade ederek, minarelerin yarım asır mahrum kaldığı ezanlarına kavuştuğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın, "Ruhumun senden, İlahi, şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli." mısralarıyla hutbeye devam eden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ebediyen yurdumuzun üzerinde minarelerimizden yükselen ezanlar devam edeceği gibi, işte bu güzel camimizin minarelerinden ezanlar da ebediyen devam edecektir inşallah. Camilerimiz Müslümanların kendilerini rahmet ve merhamet sıcaklığıyla içinde topladığı, Rabbimizin en güzel mekanlarıdır. Rabbimizin rızasına uygun olarak zamanımızı geçirdiğimiz en güzel mekanlarımızdır. Çünkü camilerimizde Rabbimize secde ediyoruz. Ona rüku ediyoruz."

- "KURTULUŞ NAMAZ VE İBADETTEDİR"

Fatiha suresinin anlamını paylaşan Erbaş, ezanların "sırat-ı müstakim" yoluna davet ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Çünkü orada 'kelimeişehadet'in o ifadeleri yer alıyor. 'Haydin namaza' dedikten sonra bütün Müslümanlar kurtuluşa davet ediliyor. Bu camide de kıyamete kadar, bütün Müslümanlar namaza ve kurtuluşa davet edilecek. Çünkü kurtuluş namaz ve ibadettedir, kurtuluş camilere gitmektedir. Namaz ve ezan bize bunu hatırlatıyor. Yüce Allah bu millete, bu ümmete binlerce cami yapmayı nasip etti. Camiler yaparak, Allah'a imanının, ahirete imanın tam olduğunu, namazı dosdoğru kılanlardan olduğunu, zekat verenlerden olduğunu, Allah'tan başka kimseden korkmadığını ispat eden bir millete sahibiz. İşte burası da onun en güzel ispatlarından birisidir."

Caminin ihyası için Vakıflar Genel Müdürlüğü ve emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, binanın imarı gibi içerisinde cami dersleriyle manevi imarın da yapılacağının altını çizdi.

Erbaş, duanın ardından cuma namazını kıldırdı.

Namazı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren ve caminin ibadete açılışı programına katılanlar da kıldı.

- ENEZ AYASOFYA CAMİSİ

Fatih Sultan Mehmet'in 1456'da Cenevizlilere ait Enez'i fethetmesi sonrası 12. yüzyıl eseri, mihrap, minber ve kesme taştan minare yapılarak camiye dönüştürüldü.

Osmanlı döneminde birkaç kez onarımdan geçirilen caminin bir kısmı 1965'teki depremde yıkıldı. Bu süreçte onarımı yapılmayan eser, bir müddet sonra büyük ölçüde zarar gördü ve bu nedenle ibadete kapatıldı.

Tarihi caminin restorasyonu amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2015 yılında ilk adım atıldı. Proje ve ihale aşaması sonrası 2016'da vakfiyesine uygun şekilde başlanan caminin restorasyonu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda tamamlandı.