Erbaş, TDV'nin düzenlediği ''İyilik Buluşmaları''na katıldı

Erbaş, İstanbul'da vakıf bağışçıları için düzenlenen etkinlikte, bu yıl ramazan ayının temasını "İyilik Ayı Ramazan" olarak belirlediklerini, ilk defa bu sene 13-20 Mart tarihlerinin tıpkı Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası gibi "İyilik Haftası" olarak kutlanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 13 Mart Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde TDV'nin uluslararası iyilik ödüllerini vereceklerini aktaran Erbaş, bu şekilde İyilik Haftası'nı başlatacaklarını dile getirdi.

İyilik kelimesinin yürekleri ısıtan en güzel kelimelerden birisi olduğunu kaydeden Erbaş, "Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar... Vakfımızın mefkuresi budur. Yine vakfımızın logosunun altında yazan bir diğer cümle de 'Dünyayı iyilik değiştirecek.' Türkiye'nin en büyük vakfıdır. 1003 şubesi var, 81 il müftümüz, 922 ilçe müftümüz vakfımızın genel merkezinin şube başkanlarıdır. Milletimiz için ne büyük bir nimet ne büyük bir kazanım. Türkiye'nin en küçük ilçesinde bile bir ihtiyaç olsa orada vakfımızın şubesi var. Hemen o ihtiyacı karşılayacak imkanlarımız var." ifadelerini kullandı.

TDV'nin gittiği yerlerde Türk milletinin cömertliğini anlattığını vurgulayan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Devletimizle milletimizle uğraşan dahili ve harici nice hainler var. Biz, milyonlarca insanın duasını aldığımız müddetçe rahat olun, hiçbir şey yapamazlar. Yeter ki biz iyilik yolunda devam edelim, birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edelim. Ülkemize, milletimize, devletimize karşı kötülükte, düşmanlıkta birleşenler var ama Allah bizim için 'Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. Ayrılıp, bölünmeyiniz.' buyuruyor. Türkiye Türkiye'den ibaret değil. Bizim gönül coğrafyamız, Türkiye'nin 15 katı daha büyüklüğünde. Milletimiz infak ettikçe, milletimiz veren el oldukça Allah milletimizi sevdiriyor. Onun için veren el olmaya devam edeceğiz inşallah. Biz TDV olarak bunun bir parçasıyız sadece. Rabbimize hamdediyoruz."

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Dr. Hasan Güçlü, TDV Genel Müdürü İzani Turan ile İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da katıldı.