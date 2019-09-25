Erbaş: Terör İslamı istismar ediyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslümanlar arasındaki parçalanmışlığın sonucu olarak terör örgütlerinin İslam’ın en mukaddes değerlerini istismar ettiğini, şehirleri harabeye çevirdiğini, İslami mirası ve kültürel birikimi tarumar ettiğini söyledi.
Erbaş, Moskova’da katıldığı bir konferansta İslam toplumlarının içtenlik ve samimiyetle bir araya gelerek derin bir tefekkür ve muhasebe ile yaşadıkları sorunları çözmek, kendi aralarında beraberlik ve kardeşliği tesis etmek zorunda olduğunu dile getirdi. Erbaş, İslam’ın evrensel ilkelerine ve Müslüman imajını zedeleyen terör örgütlerine karşı hep birlikte mücadele çağrısında bulunarak, “Eğitimden aileye kadar her konuda özveriyle, fedakarlıkla, iş birliği içinde ortak çalışmalar yapmalıyız” diye konuştu.
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