Erbaş: Yakın zamanda inşallah KAAN gibi nice uçaklar uçacak

Erbaş, Gümüşhane Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" adlı programda, gençlerin en önemli değerler olduğunu söyledi.

Kudüs'ün, Hazreti Ömer döneminde İslam diyarı olduğunu belirten Erbaş, "Bugün zalimlerin, işgalcilerin zulmü altında inleyen Kudüs, Gazze, Filistin ondan önce de esasında büyük zulümlerin işlendiği bir yerdi. Milattan sonra 70 yılında Roma İmparatorluğu Kudüs'te çok büyük bir katliam yapmıştı. Kimdi Roma İmparatorluğu? Bugün Kudüs'te, Gazze'de katliam yapanların ataları. Orada katliamı yapan Romalılar, katliama uğrayan Yahudilerdi. Bugün katliam yapanlar adeta İsrail'i, İsrail'deki yöneticileri öne sürerek o katliamın yapılmasına sebep olanlar Romalıların bugünkü torunları, Batılılar, başta Amerika olmak üzere." diye konuştu.

Erbaş, Kudüs'te geçmişte yaşananları anlatarak, "İşgal, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü tekrar Haçlıların elinden kurtardığı zamana kadar sürdü. Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için artık 88 yılı beklemeyeceğiz. Daha önce kavuşacağız inşallah Allah'ın izniyle." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yaşanan gelişmelere işaret eden Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"KAAN uçağımızı yaptık ya uçurduk ya elhamdülillah. Daha nice böyle uçaklar uçacak inşallah yakın zamanda. Mühendislerimizin, kendi çocuklarımızın, TUSAŞ'ta 5 bin kadar mühendisimiz çalışıyor, ASELSAN'da yine o kadar. Şu anda bizim çocuklarımız, 15-20 bin kadar mühendisimiz kimisi uçağımızın kanadını, kimisi gövdesini, motorunu yapıyor elhamdülillah. Onların başındaki arkadaşlarımızla zaman zaman görüşüyoruz. TUSAŞ'ın, ASELSAN'ın, ROKETSAN'ın bütün birimlerini gezdim dolaştım. Mühendislerimiz çok güzel işler çıkarıyorlar."

Erbaş, yaşanan gelişmelerin kendilerini sevindirdiğini ve gururlandırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İşte o KAAN'ı uçurduğumuz zaman Enfal suresinin 60. ayetinin altına KAAN'ın fotoğrafını koyarak paylaştım. 'Düşmanlarınıza karşı hazırlıklı olun. Besili atlar yetiştirin.' diyor Allahutaala. Bugün o günün besili atları, işte bugünün KAAN'ları, bugünün Kızılelmaları. O günün besili atları, bugünün savunma sanayiinde ürettiğimiz o silahlar ya da benzeri şeyler. 1400 sene önce bir insanın göklerde bir şey yapması mümkün müydü? Şimdi Alper Gezeravcı astronomumuz dünyadan 400 kilometre yukarıda göklerde yaşadı ve geri geldi."

Her işte yeryüzünde iyiliğin hakim olmasını hedeflediklerini belirten Erbaş, "Kötülüklerin ortadan kalkması, iyiliklerin yaygınlaşması Müslüman'ın, müminin en önemli vazifelerinden birisidir. O yüzden hem eğitim süreçlerinizde hem de eğitim süreçleriniz bittikten sonra hayata atıldığınızda hep iyilik peşinde olun. Çünkü dünyayı iyilik değiştirecek diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Vali Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Trabzon Müftüsü Selami Aydın, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Nuri Durmuş, din görevlileri, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.