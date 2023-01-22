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Erbaş'ın çağrısı geniş yankı buldu! 90 bin camide Kur'an-ı Kerim tilaveti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın '90 bin camimizin kubbeleri Kur'an sesleriyle inlesin' çağrısı geniş yankı buldu. Halk sabah namazına akın etti.

22 Ocak 2023 Pazar 09:04 - Güncelleme:
Erbaş'ın çağrısı geniş yankı buldu! 90 bin camide Kur'an-ı Kerim tilaveti
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Danimarka'nın Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin veren İsveç'e tepkiler çığ gibi büyüyerek devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan bu çirkin eyleme tepki göstermek amacıyla sosyal medya hesabından 'Kur'an Dostları! Haydi sabah namazına! Yarın, sabah namazımızı kılmak ve Kur'an-ı Kerim okuyup dua etmek için camilerdeyiz. Ülkemizin dört bir yanında, 90 bin camimizin kubbeleri Kur'an sesleriyle inlesin, Kur'an'ın nuru yeryüzünü aydınlatsın İnşallah' çağrısı tüm Türkiye'de geniş yankı buldu.

Davet icabet eden halk, sabah namazında camide cemaatle buluştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'ndeki sabah namazı programına katıldı. Erbaş, "Birbirimizin inancına, kitabına, ırkına, mezhebine saygı göstererek yaşamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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