Erbaş'tan hacı adaylarına çağrı: Heyecanı kaybetmelerine fırsat vermeyelim

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen 2025 Hac Organizasyonu Kafile Görevlileri Eğitim Semineri'nde konuştu.

Hac ibadetini en güzel şekilde gerçekleştirmenin hazırlığı içinde olduklarını söyleyen Erbaş, Allah'ın ayetinden ve Hazreti Peygamber'in hadislerinden anlaşılana göre haccın, İslam'ın en önemli farzlarından ve en kapsamlı ibadetlerinden olduğunu dile getirdi.

Haccın hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadet olduğunu anlatan Erbaş, diğer ibadetlerden farkının bu olduğuna dikkati çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığının hac ibadeti süresince iki konuya büyük önem verdiğini dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Bunlardan birincisi, haccın her menasikinin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilmesidir. Bizler, hacılarımızı hacda yapılacak her türlü işlevi en güzel şekilde yaptırmak, bunların ifade ettiği mana ve hikmetleri en iyi şekilde kavratmakla mesulüz. İkincisi ise hac vazifesinin arkasındaki anlam ve hikmetlerin idrak edilmesi, yani irşat vazifemiz."

- "Heyecanını kaybetmelerine fırsat vermeyelim"

Bilinçli ve şuurlu yolculuk olan hacılığın, Müslümanların tüm hayatına yön veren büyük bir değişim ve dönüşüm olduğunun hacılara hatırlatılmasının gerektiğini belirten Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gidişlerindeki o heyecan dönüşlerinde de olsun. Heyecanını kaybetmelerine fırsat vermeyelim. Hac yolculuğu boyunca hac ibadetlerine rehberlik ettiğimiz kardeşlerimizi, Yüce Kitabımızın evrensel mesajlarıyla buluşturmanın gayreti içerisinde olmalıyız."

Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da katıldı.