Erbaş'tan hacı adaylarına Veda Hutbesi tavsiyesi: Hayatımıza ilke yapalım

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş'ı Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nauryzbay Taganuly Otpenov karşıladı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, haccın İslam'ın en önemli ibadetlerinden biri olduğunu ve hem mali hem de bedeni bir ibadet olduğunu anlattı.

Ali Erbaş, hac sırasında yapılan uygulamaların, haccın hikmetlerini düşünerek en güzel şekilde gerçekleştirilmesi ve tefekkür edilmesi için tavsiyelerde bulundu.

Hz. Peygamberin Veda Hutbesi'nde dile getirdiği cümlelerin akılda tutulması gerektiğini ifade eden Erbaş, "Veda Hutbesi'ndeki sözlerinden sadece bir tanesini örnek vereyim, 'Ey insanlar, babanız bir, hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın Araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah indinde en üstün olanınız takva itibarıyla en iyi olanınızdır.' Bu cümlesini ömrümüzün sonuna kadar hayatımıza ilke yapalım ve gençlerimize, çocuklarımıza da en büyük miras olarak intikal ettirelim." dedi.

Haccın biriktirilen güzel anılarla evlatlara miras olarak kalacağını vurgulayan Erbaş, "Hacdaki güzel hatıralarınızı evlatlarınıza, çocuklarınıza intikal ettirin, onlar da ileride inşallah hevesle, severek hacca gelmeyi arzu etsinler." ifadelerini kullandı.

Törene, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da katıldı.