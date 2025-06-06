Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı

Erbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, dini bayramların, barışa, dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe açılan muhabbet kapıları olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevinç ve heyecanı içinde olduğunu ifade eden Erbaş, "Bizleri bir kez daha milletçe huzur ve emniyet içinde bayrama ulaştıran Rabb'imize sonsuz hamdüsenalar olsun." temennisinde bulundu.

Erbaş, kurban ibadetinin Allah'a imanın, teslimiyetin ve sahip olunan nimetlerin Allah için feda edebilme duyarlılığının nişanesi olduğuna işaret etti.

Bayramlarda muhabbetin, paylaşmanın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel şekilde yaşandığına dikkati çeken Erbaş, aynı zamanda bayramların kültürel hayatta çok önemli yer tuttuğunu ve değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında etkin bir taşıyıcı işlevi gördüğünü vurguladı.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu sebeple, inanç ve medeniyet değerlerimizin yaşanması, yaşatılması ve nesillere aktarılması hususunda bayramlarımızı vesile kılmalıyız. Aynı inanç, kültür ve medeniyetin mensupları olarak bizi bir araya getiren bu müşterek sevinç günlerinde merhamet, muhabbet, ahde vefa, infak, fedakarlık, paylaşma, yardımlaşma gibi erdemleri karakterimizin bir parçası haline getirmeliyiz."

- "BAYRAMIN NEŞESİNİ ÜMMETİN HER BİR FERDİNE ULAŞTIRMAK İÇİN HİÇBİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMAMALIYIZ"

Bayram sevincinden herkesin istifade edebilmesi için azami gayret göstermesi gerektiğine dikkati çeken Erbaş, aile büyüklerini, akraba ve komşuları ziyaret ederek hayır duası alınmasının önemini vurguladı.

Erbaş, şunları ifade etti:

"Savaşların, acıların, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda bayramın neşesini ümmetin her bir ferdine ulaştırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalıyız. O zaman hem yakın çevremizde hem de uzak diyarlardaki kardeşlerimizle aramızda muazzam gönül köprüleri kurulacak, kardeşlik bilincimiz güçlenecek ve böylelikle İslam'ın huzur iklimi dalga dalga tüm yeryüzüne yayılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, vahyin şehri Mekke'den aziz milletimizin ve alem-i İslam'ın mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. İdrak ettiğimiz bu müstesna günleri, hayata barış ve huzurun hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile kılmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum."