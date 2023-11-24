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Erbaş'tan Öğretmenler Günü mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA24 Kasım 2023 Cuma 10:19 - Güncelleme:
Erbaş'tan Öğretmenler Günü mesajı
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Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel bir geleceği inşa etme gayesiyle göz aydınlığı evlatlarımızı ilimle, hikmetle, bilgiyle buluşturan ve bu mukaddes vazifeyi büyük bir mesuliyet duygusu ile ifa eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, şehit olan ve ahirete irtihal eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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