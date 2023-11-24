Erbaş'tan Öğretmenler Günü mesajı

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel bir geleceği inşa etme gayesiyle göz aydınlığı evlatlarımızı ilimle, hikmetle, bilgiyle buluşturan ve bu mukaddes vazifeyi büyük bir mesuliyet duygusu ile ifa eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, şehit olan ve ahirete irtihal eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.



Güzel bir geleceği inşa etme gayesiyle göz aydınlığı evlatlarımızı ilimle, hikmetle, bilgiyle buluşturan ve bu mukaddes vazifeyi büyük bir mesuliyet duygusu ile ifa eden öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü'nü kutluyor, şehit olan ve ahirete irtihal eden öğretmenlerimize... pic.twitter.com/mFlCwYwU2k — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) November 24, 2023