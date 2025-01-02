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Erbaş'tan Regaip Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Regaip Kandili dolayısıyla sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Regaip Gecesi'ni tebrik ediyorum” dedi.

IHA2 Ocak 2025 Perşembe 15:29 - Güncelleme:
Erbaş'tan Regaip Kandili mesajı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Regaip Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu bereket ikliminde hep birlikte ellerimizi Rabbimize açarak ondan affımızı isteyelim, sorumluluklarımızı yeniden tefekkür edelim. Rabbimize imanımızı ziyadeleştirecek, sadakatimizi pekiştirecek, kulluğumuzu güzelleştirecek, muhabbet ve kardeşliğimizi güçlendirecek amellerle bu eşsiz vakitleri en güzel şekilde ihya edelim" ifadelerini kullandı.

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