Erbil son dakika dakika öldürülen Türk diplomat kimdir? Erbil nerede?

‘Erbil nerede? Erbil’de öldürülen Türk diplomat kimdir?’ sorularına yanıt aranıyor. Erbil’den gelen son dakika haberine göre bir restorana düzenlene silahlı saldırı sonrası bir Türk diplomat şehit oldu. Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Öğleden sonra yerel saatle 14.30'da gerçekleşen silahlı saldırının ardından, restoran çevresine giriş çıkışlar kapatıldı. Restorandaki yaralılar ise hastaneye taşındı. Huqqabaz adlı restoran, Havalimanı Yolu ile Dream City ve Empire semtleri arasında yer alıyor.

DOĞRUDAN KONSOLOSLUK ÇALIŞANLARINI HEDEF ALARAK ATEŞ ETTİ

Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı.

Saldırı sonucu bir Türk diplomat olay yerinde şehit oldu.

Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi.

Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Erbil'deki saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı; "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk milletine sabır diliyoruz." açıklamasında bulundu.

ERBİL SON DAKİKA TÜRK DİPLOMAT HAYATINI KAYBETTİ? TÜRK DİPLOMAT KİMDİR?

Erbil'de bir restorana düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor. Restoranda Türk diplomatların da olduğu belirtiliyor. AA'nın aktardığı bilgiye göre, saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu.

ERBİL NEREDE?