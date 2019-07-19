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Erbil'de konsolosluk çalışanını şehit eden terörist, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi çıktı

Irak'ın Erbil kentinde, Türk konsolosluk görevlisi Osman Köse'nin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın (27), HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

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Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıyı düzenleyenlerden biri olarak açıklanan Mazlum Dağ'ın 13 kardeşinden birinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ olduğu öğrenildi.

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli Osman Köse'nin şehit edildiği, iki Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu açıklanan Mazlum Dağ'ın kardeşleri arasında bir milletvekili ile PKK mensubu iki terörist bulunuyor.

Dağ ailesinin 13 çocuğundan birinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ olduğu belirtildi, Mazlum Dağ'ın kardeşlerinden "İsyan" kod adlı İbrahim Dağ ile "Numan" kod adlı Lütfi Dağ'ın da terör örgütü PKK üyesi oldukları tespit edildi.

Erbil'deki saldırının faili Mazlum Dağ'ın Şubat 2015'te Habur Sınır Kapısı'ndan çıkarak terör örgütüne katıldığı belirlendi.

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