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Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'yi şehit edenlerin idam cezaları onaylandı

Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesi olayında baş fail 2 kişi hakkında verilen idam kararı IKBY Temyiz Mahkemesi, Erbil 2. Ceza Mehkemesi tarafından onaylandı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 10:47 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 10:51
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