Erbil'deki saldırının ardından TSK'dan flaş hamle: Mahmur Kampı vuruldu
Erbil'deki alçak saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’nın Mahmur kampını vurdu.
Irak'ın Erbil kentinde Türk diplomat Osman Köse'nin şehit olmasıyla sonuçlanan hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’nın Mahmur kampını vurdu.
Karaçok Dağı mevzilerindeki kamplar ve terör örgütünün ‘drone’ akademisinin bulunduğu noktalar vuruldu.
Bu tesislerde PKK’lılara drone kullanım eğitimi veriliyordu. TSK bu noktaları imha etti.
Erbil'in 50 km güneyinde bulunan Mahmur Kampı'nın hedef alınmasında Erbil’deki hain saldırıyı düzenleyenlerden PKK’lı Mazlum Dağ’ın son 1 haftada 4 kez bu bölgeye giriş çıkış yapması etkili oldu.
(Habertürk)
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