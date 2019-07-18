Erbil saldırganlarından birinin kimliği ve fotoğrafı yayınlandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği ve fotoğrafı yayınlandı Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı