28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6592
  • 6,3832
  • 258.285
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erbil'deki terör saldırısında bir kişi daha yakalandı

Erbil'deki terör saldırısında Mazlum Dağ'a yardım ettiği belirlenen bir kişi daha yakalandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ ve saldırıya yardım eden Muhammed Bisıksız yakalandı.
 
Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Osman Köse şehit olmuştu. 
 
IKBY Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil'deki saldırıya ilişkin 2 gün önce kimlik bilgileri yayımlanan Mazlum Dağ'ın güvenlik güçlerince yakalandığı ifade edildi.
 
Açıklamada, "Saldırı ile bağlantısı olan diğer saldırganların yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiği" bildirildi.
 
Bir saldırgan daha yakalandı
 
Erbil'deki terör saldırısıyla ilgili bir kişi daha yakalandı. Yakalanan kişinin Mazlum Dağ'a yardım eden Muhammed Bisıksız olduğu belirlendi.
 
Edinilen bilgiye göre, Erbil Emniyet Müdürlüğü, kısa bir süre sonra Mahmur bağlantıları tespit edilen teröristin görüntülü ifadelerini basınla paylaşacak. 
 
"Tüm suçluların yakalanması için çalışmalar sürüyor"
 
IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil yaptığı yazılı açıklamada, Erbil'deki saldırının baş faili Mazlum Dağ'ın antiterör timleri tarafından yakalandığını hatırlatarak, olayla bağlantılı tüm suçluların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
 
Adil, terörist Dağ'ın yakalanması vesilesiyle güvenlik güçleri ve onlara yardım eden vatandaşlara teşekkür etti. 
 
(TRT HABER)

Türk jetlerinden kaçan PKK´lıları köylüler döverek çıkardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Organik yaş çay taban fiyatı belli oldu

Organik yaş çay taban fiyatı belli oldu

Türkiye'den KKTC'ye 750 milyon TL kaynak

Türkiye'den KKTC'ye 750 milyon TL kaynak

Bahçeli'den Davutoğlu'na sert tepki

Bahçeli'den Davutoğlu'na sert tepki

2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi!

2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi!

Üsküdar açıklarında teknede yangın çıktı

Üsküdar açıklarında teknede yangın çıktı

Sözde 'Yüzyılın anlaşması' ne anlama geliyor? Türk gazetecilere anlattı

Sözde 'Yüzyılın anlaşması' ne anlama geliyor? Türk gazetecilere anlattı

Skandal PKK paylaşımı! Hakim karşısına çıkacak

Skandal PKK paylaşımı! Hakim karşısına çıkacak

Beylikdüzü'ndeki cinayetin detayları ortaya çıktı

Beylikdüzü'ndeki cinayetin detayları ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

İran, düşürüldüğü iddia edilen İHA tarafından çekilen görüntüleri yayınladı

İran, düşürüldüğü iddia edilen İHA tarafından çekilen görüntüleri yayınladı

Kimsenin aklına gelmeyecek ilginç pratik çözümler

Kimsenin aklına gelmeyecek ilginç pratik çözümler

Gerçek ortaya çıktı: ABD, S-400'leri istemiyor çünkü...

Gerçek ortaya çıktı: ABD, S-400'leri istemiyor çünkü...

Mercedes A Sedan testinde yer bulamayan görülesi fotoğraflar

Mercedes A Sedan testinde yer bulamayan görülesi fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA