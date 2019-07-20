Erbil'deki terör saldırısında bir kişi daha yakalandı

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Osman Köse şehit olmuştu.

IKBY Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil'deki saldırıya ilişkin 2 gün önce kimlik bilgileri yayımlanan Mazlum Dağ'ın güvenlik güçlerince yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Saldırı ile bağlantısı olan diğer saldırganların yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiği" bildirildi.

Bir saldırgan daha yakalandı

Erbil'deki terör saldırısıyla ilgili bir kişi daha yakalandı. Yakalanan kişinin Mazlum Dağ'a yardım eden Muhammed Bisıksız olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Erbil Emniyet Müdürlüğü, kısa bir süre sonra Mahmur bağlantıları tespit edilen teröristin görüntülü ifadelerini basınla paylaşacak.

"Tüm suçluların yakalanması için çalışmalar sürüyor"

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil yaptığı yazılı açıklamada, Erbil'deki saldırının baş faili Mazlum Dağ'ın antiterör timleri tarafından yakalandığını hatırlatarak, olayla bağlantılı tüm suçluların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Adil, terörist Dağ'ın yakalanması vesilesiyle güvenlik güçleri ve onlara yardım eden vatandaşlara teşekkür etti.

(TRT HABER)