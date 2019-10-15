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HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Van'ın Erciş ilçesinde haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve ilçe başkanı Şakir Asıl ile 2 yönetici gözaltına alındı. Ayrıca Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı ve 2 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP'li ilçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin, meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Şakir Asıl ve ilçe yöneticisi Hücret Kandemir gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramasında çok sayıda örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

HDP'Lİ NUSAYBİN BELEDİYE BAŞKANINA TERÖRDEN GÖZALTI

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı ve 2 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz, Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan polis ekiplerince Nusaybin Belediyesinde de arama yapıldı.

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