22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8484
  • 6,5247
  • 279.872
  • 97324
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erciş Belediyesi'ne Kaymakam Mehmetbeyoğlu görevlendirildi

Van'ın Erciş ilçesinde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle gözaltında bulunan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, 'Belediye Başkan Vekili' olarak görevlendirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hakkındaki terör soruşturması nedeniyle gözaltında bulunan HDP'li Erçiş Belediye Başkanı Çetin'in yerine Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.
 
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in, Van 4 ve 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı anımsatıldı.
 
Çetin hakkında ayrıca Van ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma sürecinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, Çetin'in ilçedeki soruşturma kapsamında gözaltında bulunduğu kaydedildi.
 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/1319 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden Bakanlığımızın 21 Ekim 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu Erciş Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Teröristler Rasulayn´dan Kızılhaç ambulanslarıyla kaçıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bedir Acar yazdı: Er Ryan’ı kurtardık, petrolü güvene aldık!

Bedir Acar yazdı: Er Ryan’ı kurtardık, petrolü güvene aldık!

Hafter için yakalama emri

Hafter için yakalama emri

EGM duyurdu! 2021 de ev sahibi Türkiye olacak

EGM duyurdu! 2021 de ev sahibi Türkiye olacak

Meteoroloji uyardı: Şiddetli olacak! Yarına dikkat

Meteoroloji uyardı: Şiddetli olacak! Yarına dikkat

Televizyon programına çıkmışlardı... Dün gece öldürüldü

Televizyon programına çıkmışlardı... Dün gece öldürüldü

Sessizliğini bozdu: Ölüm tehditleri alıyorum

Sessizliğini bozdu: Ölüm tehditleri alıyorum

Nuri Pakdil: Edebiyat duruş ve devrim

Nuri Pakdil: Edebiyat duruş ve devrim

Kaya ve himalaya tuzları iyot eksikliği nedeni

Kaya ve himalaya tuzları iyot eksikliği nedeni
 

POPÜLER HABERLER

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

NBA tarihinin en iyi 50 oyuncusu! (Bleacher Report)

NBA tarihinin en iyi 50 oyuncusu! (Bleacher Report)

Satın aldığı evin garajından çıkan şeye inanamadı!

Satın aldığı evin garajından çıkan şeye inanamadı!

'El Chapo'nun oğlu için kenti savaş alanına çevirmişlerdi... Detayları ortaya çıktı

'El Chapo'nun oğlu için kenti savaş alanına çevirmişlerdi... Detayları ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA