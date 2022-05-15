İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2022 Pazar / 14 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4792
  • EURO
    16,1193
  • ALTIN
    901.82
  • BIST100
    2419.23
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erciş'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 10 gözaltı
Güncel

Erciş'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 10 gözaltı

Van'ın Erciş ilçesinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

IHA15 Mayıs 2022 Pazar 01:14 - Güncelleme:
ABONE OL

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı KOM, JASAT, istihbarat ekiplerince KOM Şube Müdürlüğü ile birlikte 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik operasyon düzenlendi.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 10 Mayıs 2022 tarihinde Van merkez, Erciş ve Ağrı'nın Patnos ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen M.Ç., T.G., S.A., N.Ç., E.T., K.S., M.Z.A., U.B., İ.Y. ve İ. Y. isimli 10 şüphelinin yakalandığı operasyonda, narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramalarda 752 gram metamfetamin, 15 gram toz ersar, 24 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca 10 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan 10 şüphelinin Erciş İlçe Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 Mayıs 2022 günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulurken, dosya kapsamında ise bugüne kadar toplamda 14 şüphelinin tutuklandı" denildi.

  • erciş
  • operasyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.