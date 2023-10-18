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Erciyes 2023 Tatbikatı gece atlayışıyla başladı

Kayseri'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2023 Tatbikatı başladı.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 20:46 - Güncelleme:
Erciyes 2023 Tatbikatı gece atlayışıyla başladı
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Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev icra eden ve sancağında 2 üstün cesaret ve feragat madalyası olan Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından gerçekleştirilen Erciyes-2023 Tatbikatı, Hava Kılavuz Harekatı kapsamında gece atlayışıyla start aldı.

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında 18 kişilik komando timi CN-235 CASA tipi uçağa binerek Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahasına paraşütle iniş yapıp, yarın temsili yapılacak operasyon öncesinde sahanın güvenliğini aldı.

4. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut da faaliyete eşlik etti.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbeycan, Gürcistan, Pakistan, Libya, İspanya, İtalya ve Özbekistan'ın katılım sağladığı, Birleşik Krallık ve Bahreyn'in ise gözlemci bulundurduğu tatbikatın yarınki bölümünde 652 personel ile hava indirme harekatı gerçekleştirilecek.

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