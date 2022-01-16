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Güncel

Erciyes'te çığ düştü! Bir turist hayatını kaybetti

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışına çıkan Kanadalı turist Micheal Kreeft (45), kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

DHA16 Ocak 2022 Pazar 18:06 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 18:09
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Olay, saat 16.30 sıralarında Erciyes Kayak Merkezi kamp alanında meydana geldi.

Erciyes'te kayak yapan Kanadalı turist Micheal Kreeft, vadilerin bulunduğu pist alanı dışına çıktı.

Pist dışında kayak yapan Kreeft, kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu altta kaldı. Turistin arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kanadalı turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, Kanadalı turistin cenazesini bulunduğu bölgeden indirerek, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

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