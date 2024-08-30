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Erdal Beşikçioğlu'na soğuk duş! İlçenin dört bir yanına astılar

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bazı yerlere yapıştırılan afişlerde, belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'na yönelik “Sayın başkan hani kimse ekmeğinden olmayacaktı” ifadeleri yer aldı.

IHA30 Ağustos 2024 Cuma 08:18 - Güncelleme:
Erdal Beşikçioğlu'na soğuk duş! İlçenin dört bir yanına astılar
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Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki çeşitli yerlere yapıştırılan afişler vatandaşların dikkatini çekiyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun, "Hiçbir belediye personeli işinden olmayacak" sözüne yönelik yapıştırılan afişlerde, "Sayın başkan hani kimse ekmeğinden olmayacaktı?", "Hani ekmekle oynamayacaktın" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, bazı vatandaşlar yapıştırılan afişlere ilişkin, "Arkadaşlar bu çok skandal bir olay, bunun araştırılması gerekiyor. Eğer işçilerin yanında olan bir parti olarak işçileri işinden ettiysek yazık bize. Araştırılmasını ve açıklanmasını istiyorum" dedi.

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