30.12.2019 17:24 - Güncelleme: 30.12.2019 17:24

Yarın O Ses Türkiye'de bir yılbaşı klasiği yaşanacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık gecesi 19:30'da TV8 ekranlarında izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Ünlülerin sahne alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel programında izleyiciler ekrana kilitlenecek. O Ses Türkiye'nin yılbaşı bölümüne Erdal Özyağcılar'ın performansı damga vuracak. Bu özel bölümün tanıtımının ardından Erdal Özyağcılar hakkında araştırmalar da yapılmaya başlandı. Erdal Özyağcılar kimdir? Erdal Özyağcılar kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Erdal Özyağcılar hakkında tüm merak edilenler sizlerle..





ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

Erdal Özyağcılar, 1948 yılında Bursa İznik'de doğmuştur. Şehir Tiyatrosu'ndaki görevinden emekli olarak ayrıldı.





1966 yılında "Ölüm Tarlası" adlı filmle sinemaya başladı. Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Yılanların Öcü gibi çok beğenilen filmlerde oynadı.





Son yıllarda daha çok TV çalışmalarına ağırlık veren Erdal Özyağcılar, Bizimkiler, Şehnaz Tango, Beşik Kertmesi, Elveda Rumeli, Yabancı Damat ve Karadağlar gibi dizilerde başrollerde oynadı. Yabancı Damat'taki Gaziantepli baklavacı Kahraman'ın ardından Elveda Rumeli dizisinde, Tolgahan Sayışman, Berrak Tüzünataç, Filiz Ahmet, Şebnem Sönmez gibi oyuncularla çalıştı.

1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide 1997 yılına kadar apartman sakini Şükrü Başaran karakterini canlandırırken; Ercan Yazgan, Savaş Dinçel, Ayşe Kökçü, Mehmet Akan, Uğurtan Sayıner, Atılay Uluışık, Aykut Oray, Salih Kalyon, Selçuk Uluergüven, Ali Uyandıran, Rutkay Aziz, Buket Dereoğlu, Cihat Tamer, Engin Şenkan, Güzin Özipek, Kemal İnci, Meral Çetinkaya, Dursun Ali Sarıoğlu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Cezmi Baskın, Zihni Göktay, gibi oyuncularla birlikte rol aldı.





2010 yılında Rus yazar Dostoyevski'nin "Karamazov Kardeşler" adlı romanından uyarlanan "Karadağlar" dizisinde eşi Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep ile birlikte yer aldı. Ayrıca dizide, İbrahim Çelikkol, Korel Cezayirli, Burak Sağyaşar, Ahmet Rıfat Şungar, Hatice Şendil ve Aliona Bozbey de rol aldı.





DenizBank'ın reklamlarında şovmen Beyazıt Öztürk ile birlikte oynadı. Filmin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak yaptı. Erdal Özyağcılar, Beyazıt Öztürk, Eda Taşpınar, Deniz Akkaya ve Haydar Dümen'in rol aldığı "DenizBank" reklam filmlerinin çekimleri, 2009 yılında Maldivler'de yapıldı.





Erdal Özyağcılar, konservatuar öğrencisiyken tanıştığı tiyatro ve sinema sanatçısı Güzin Özyağcılar ile 1972 yılında evlendi. Emrah (d.1972) adında bir oğlu ve Zeynep Özyağcılar (d.1985) adında kızı var.