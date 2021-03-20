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Güncel

Erdal Tercan'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Anayasa Mahkemesi üyesi Erdal Tercan'a FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

20 Mart 2021 Cumartesi 11:17 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 11:17
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