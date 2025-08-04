Erdek'te oteller bölgesinde yangın

Alevleri fark eden otel çalışanları durumu hızla itfaiyeye bildirirken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Dekor amaçlı kullanılan otlar ve kurumuş sazlıklar yangını kısa sürede büyütürken, ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesiyle yangın, otel binasına sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otelin bar ve havuz çevresinde maddi hasar oluştu. Sabah saatlerinde yaşanan olay, hem otel müşterilerini hem de çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerce inceleme başlatıldı.