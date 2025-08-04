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Erdek'te oteller bölgesinde yangın

Balıkesir'in Erdek ilçesinde daha otellerin bulunduğu Ocaklar Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde yangın paniği yaşandı. Saat 05.30 sularında bir otelin bar ve havuz bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, mahallede kısa süreli korku ve endişeye neden oldu.

IHA4 Ağustos 2025 Pazartesi 09:18 - Güncelleme:
Erdek'te oteller bölgesinde yangın
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Alevleri fark eden otel çalışanları durumu hızla itfaiyeye bildirirken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Dekor amaçlı kullanılan otlar ve kurumuş sazlıklar yangını kısa sürede büyütürken, ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesiyle yangın, otel binasına sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otelin bar ve havuz çevresinde maddi hasar oluştu. Sabah saatlerinde yaşanan olay, hem otel müşterilerini hem de çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerce inceleme başlatıldı.

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