İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2021 Perşembe / 8 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,1539
  • EURO
    10,6503
  • ALTIN
    529.74
  • BIST100
    1414.63
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erdem Gül rezil oldu: Resmi hesaptan şaşırtan paylaşım
Güncel

Erdem Gül rezil oldu: Resmi hesaptan şaşırtan paylaşım

Bir vatandaş Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında 'Adaya geldiğinde zayıf kuru biriydi. Maşallah kilo almış, eline yüzüne kan gelmiş, göbek bile çıkmış.' paylaşımına belediyenin resmi hesabından cevap verildi. Adalar Belediyesinin resmi sayfası ise bu yoruma 'Geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek' dedi.

14 Ekim 2021 Perşembe 21:06 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 21:06
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim ayı 2'nci oturumu düzenlendi. Mecliste söz alan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yaptığı konuşma, Adalar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Konuşmanın yer aldığı video paylaşımının altına bir vatandaş, "Adaya geldiğinde zayıf kuru biriydi. Maşallah kilo almış, eline yüzüne kan gelmiş, göbek bile çıkmış. Ada havası yaramış başkana" yorumu yaptı.

Adalar Belediyesi'nin resmi hesabından ise yoruma yanıt olarak, "Geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşım hemen silinse de yorumu yapan vatandaş ekran görüntüsü alarak, "Adalar Belediyesi'nde çalışan sayfa yöneticisini tebrik ederim. Gerçek duygularını paylaştığı için silmek zorunda kalsa da neymiş efendim kendi personeli bile Erdem Gül'ün işe yaramaz biri olduğunun farkında." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.