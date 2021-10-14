Erdem Gül rezil oldu: Resmi hesaptan şaşırtan paylaşım

14 Ekim 2021 Perşembe 21:06 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 21:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim ayı 2'nci oturumu düzenlendi. Mecliste söz alan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yaptığı konuşma, Adalar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Konuşmanın yer aldığı video paylaşımının altına bir vatandaş, "Adaya geldiğinde zayıf kuru biriydi. Maşallah kilo almış, eline yüzüne kan gelmiş, göbek bile çıkmış. Ada havası yaramış başkana" yorumu yaptı.

Adalar Belediyesi'nin resmi hesabından ise yoruma yanıt olarak, "Geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşım hemen silinse de yorumu yapan vatandaş ekran görüntüsü alarak, "Adalar Belediyesi'nde çalışan sayfa yöneticisini tebrik ederim. Gerçek duygularını paylaştığı için silmek zorunda kalsa da neymiş efendim kendi personeli bile Erdem Gül'ün işe yaramaz biri olduğunun farkında." dedi.