Erdoğan-Akşener görüşmesindeki iddialara ilişkin İYİ Parti'den yalanlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ramazan Bayramı dolayısıyla dün telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan'ın, İYİ Parti'nin 27 Nisan'daki olağanüstü kongresinde, Genel Başkan Meral Akşener'in aday olmama kararına değindiği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Akşener'e 'Partinizin başında kalın, ayrılmayın' çağrısında bulunduğu öne sürüldü. İYİ Parti'den bugün yapılan açıklamada, söz konusu iddia yalanlanarak şöyle denildi:

"Dün bayramlaşma programı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener arasında nezaketen yapılan bir telefon görüşmesine ilişkin olarak gerçek dışı haber ve iddialar ortaya konulmuştur. Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür. Söz konusu haberlerin organize olarak yayılması ise İYİ Parti'nin kurumsal yapısına zarar vermeyi amaçlamaktadır. Gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu kamuoyunun takdirlerine sunarız."