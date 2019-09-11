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Erdoğan ilgisi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti’ni ziyaretinin ardından ören yerine ilgi arttı. 

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti’ni ziyaretinin ardından ören yerine ilgi arttı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın,  Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti’ni ziyareti, ören yerine ilgiyi artırdı. Eşi Emine Erdoğan ve beraberindekilerle bir süre önce Eskihisar Mahallesi’ndeki Stratonikeia Antik Kenti’ne gelerek tarihi yapıları gezen Erdoğan’ın ziyaretinin ardından, ören yerine yönelik ilgideki artış dikkati çekiyor. Kente ilginin artması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Menderes’in adını taşıyan çeşme önünde köy sakinleriyle sohbet ederek gözleme yediği alanda kendi ürünlerini satan köylüleri de memnun etti. Stratonikeia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan 3 bin yıllık kentin tarihin her döneminden izler taşıdığını söyledi. 

KENT İÇİN ÖNEMLİ    

Söğüt, eski başbakanlardan Adnan Menderes’in de 1957’de antik kenti ziyaret ettiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin de antik kent için çok önemli olduğunu vurguladı. Köy meydanını projelendirerek, tekrar Osmanlı, Beylikler ve Cumhuriyet döneminde olduğu şekliyle canlandırmayı amaçladıklarını aktaran Söğüt, bu projenin de kabul görmesinin çok önemli bir gelişme olduğuna işaret etti.       

Antik kentte kendi yaptığı takı ve reçelleri satan Zehra Solmaz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine 

Erdoğan’ın ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, ‘’Hem ziyaretçi sayısı hem de satışlarımız arttı” dedi. 

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