Erdoğan, 'O ölmedi öldürüldü' dedi! Dünya bunu konuşuyor

Başkan Erdoğan, dün (Çarşamba) günü İstanbul Sancaktepe'de katılıdığı toplu açılış töreninde Mısır’da demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında, ''Muhammed Mursi, mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor. Orada yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyorlar. Mursi eceliyle ölmedi, öldürüldü. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı da göreve davet ediyoruz. G-20'de de Mursi'nin vefatını dile getireceğim.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuya ilişkin bugünkü açıklamasında da uluslararası hukukun verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak (Mursi'nin vefatı) aydınlığa kavuşturulması için mücadele edileceğini belirtti.

DÜNYA BASINI: ERDOĞAN ''ÖLDÜRÜLDÜ'' DEDİ

Başkan Erdoğan'ın uluslararası kamuoyuna verdiği mesaj dünya Ortadoğu, ABD ve Avrupa basınında geniş yankı buldu.

Katar merkezli uluslararası yayın kuruluşu haberi okuyucularına Al Jazeera, ''Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mursi'nin öldürüldüğünü söyleyerek Mısır hükümetinin uluslararası bir mahkeme ile yüzleşmesi gerektiğini söyledi.'' şeklinde servis etti.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) geçtiği ''Türk lider Erdoğan, eski Mısır Cumhurbaşkanının öldürüldüğünü ileri sürdü.'' haberi, abvnews, Washington Post, Fox News, Bloomberg gibi yayın organlarında geniş yer buldu.

Yunanistan, Fransa, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde de haber geniş yankı buldu.