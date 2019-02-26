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Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştü

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Devlet başkanı Aliyev telefonda görüştü. Erdoğan, Aliyev'e Hocali Katliamı'nın 27. yılı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu. ALiyev de Başkan ERdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Aliyev'e Hocali Katliamı'nın 27. yılı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu. Aliyev de, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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