Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştü Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Devlet başkanı Aliyev telefonda görüştü. Erdoğan, Aliyev'e Hocali Katliamı'nın 27. yılı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu. ALiyev de Başkan ERdoğan'ın doğum gününü kutladı.