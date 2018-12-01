Başkan Erdoğan ve Putin bugün görüşecek

Kremlin: Erdoğan diyaloğa devam etmek istiyor

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov görüşmeyle ilgili olarak, "Erdoğan diyaloğa devam etmek istiyor. Açıkça Suriye meselesi ele alınacak” açıklamasını yaptı.

Türkiye, Rusya ve İran; Ocak 2017'de başlatılan Astana süreci çerçevesinde Suriyedeki barış sürecine arabuluculuk yapıyor. Astana'daki müzakereler Suriye'de bölgeler oluşturulmasına katkıda bulundu, şiddetin boyutunu azalttı ve mültecilerin evlerine dönüşünü kolaylaştırdı.

Cenevre’de yapılacak kongre düzenlemesi

Ayrıca, bu istişareler çerçevesinde, Cenevre'de yapılacak anayasa komitesi adaylarının bir listesinin onaylanmasıyla sonuçlanan Ulusal Suriye Diyaloğu Kongresi'nin düzenlenmesi de kararlaştırıldı. Suriye’de Mart 2011'den bu yana hükümet askerleri, aralarında Rusya'nın da bulunduğu çeşitli ülkelerce yasadışı ilan edilen Daeş ve Nusra Cephesi dahil olmak üzere silahlı muhalif ve terörist gruplarıla savaş halinde