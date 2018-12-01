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Başkan Erdoğan ve Putin bugün görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizini bahane ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le G20 Zirvesi’nde yapacağı görüşmeyi iptal etmişti. Putin, Trump ile planlanan görüşmenin iptal edilmesi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme kararı aldı.

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Kremlin: Erdoğan diyaloğa devam etmek istiyor
 
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov görüşmeyle ilgili olarak, "Erdoğan diyaloğa devam etmek istiyor. Açıkça Suriye meselesi ele alınacak” açıklamasını yaptı.
 
Türkiye, Rusya ve İran; Ocak 2017'de başlatılan Astana süreci çerçevesinde Suriyedeki barış sürecine arabuluculuk yapıyor. Astana'daki müzakereler Suriye'de bölgeler oluşturulmasına katkıda bulundu, şiddetin boyutunu azalttı ve mültecilerin evlerine dönüşünü kolaylaştırdı.
 
Cenevre’de yapılacak kongre düzenlemesi
 
Ayrıca, bu istişareler çerçevesinde, Cenevre'de yapılacak anayasa komitesi adaylarının bir listesinin onaylanmasıyla sonuçlanan Ulusal Suriye Diyaloğu Kongresi'nin düzenlenmesi de kararlaştırıldı. Suriye’de Mart 2011'den bu yana hükümet askerleri, aralarında Rusya'nın da bulunduğu çeşitli ülkelerce yasadışı ilan edilen Daeş ve Nusra Cephesi dahil olmak üzere silahlı muhalif ve terörist gruplarıla savaş halinde

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