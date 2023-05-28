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Erdoğan'dan Azerbaycan'a bağımsızlık günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı.

28 Mayıs 2023 Pazar 09:22 - Güncelleme:
Erdoğan'dan Azerbaycan'a bağımsızlık günü mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı.

Erdoğan, ""Bir millet, iki devlet" şiarıyla, her zaman yan yana, omuz omuza olduğumuz kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, müstakillik uğruna şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum" mesajını paylaştı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Azerbaycan
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