Erdoğan'dan Azerbaycan'a bağımsızlık günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı.

Erdoğan, ""Bir millet, iki devlet" şiarıyla, her zaman yan yana, omuz omuza olduğumuz kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, müstakillik uğruna şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum" mesajını paylaştı.