Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde katıldığı programları hatırlatarak, yoğun bir çalışma dönemi içerisinde olduklarını belirtti. Erdoğan, MKYK ve MYK toplantılarında partisinin gündemindeki konuları istişare ettiklerini ve AK Parti’nin 18’inci kuruluş yıl dönümünde geçmişten bugüne bir muhasebe yapma imkanı bulduklarını dile getirdi.

ULUSLARARASI İLİŞKİ

Uluslararası ilişkiler ile ilgili görevlerini de kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Bu çerçevede Ukrayna Cumhurbaşkanını ülkemizde misafir ettik. Güven mektubu törenleri vesilesiyle çok sayıda büyükelçiyi, Malezya Başbakanı’nı, Özbekistan Dışişleri Bakanı’nı, FIFA ve UEFA başkanlarını, KKTC Başbakanı’nı, Çekya Başbakanı’nı kabul ettik. Bayramlaşma için çok sayıda liderle telefon görüşmeleri gerçekleştirdik. Rusya Federasyonu ve ABD başkanlarıyla gündemlerimizdeki konularla ilgili çok önemli telefon görüşmelerimiz oldu. Ayrıca Rusya’daki havacılık fuarının açılışına da katılarak, bu ülkenin geliştirdiği önemli savunma sanayi ürünlerini yerinde inceleme imkanı bulduk.” AK Parti’nin millet tarafından kurulduğunu belriten Erdoğan şunları söyledi: “Bizim Rabbimizden başka yönelecek hiçbir mabudumuz, milletimizden başka yaslanacak hiçbir dayanağımız yoktur. Mahallemizde, beldemizde, ilçemizde, ilimizde, ülke genelinde bu anlayışla hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmedik, etmeyeceğiz. Hiçbir şehrimizin fitne fücur tacirlerine prim vermeyeceğine inanıyorum. Biz dedikodulara asla kulak asmadan kendi işimize bakacağız. Milletimiz bizden atalet değil hizmet bekliyor.”

10 MİLYON ÜYE VAR

Erdoğan, kongre hazırlıkları çerçevesinde delege listelerinin yenilenmesi, beldelerden başlayarak ilçe ve il kongrelerin yapılması, bunlara paralel şekilde kadın ve gençlik kollarının kongrelerini gerçekleştirmelerinin gerektiğini anlattı. Erdoğan, “Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil” bilgisini verdi. Erdoğan, şöyle devam etti: “Her kongremizin her milletvekili ve belediye başkanlığı seçimini, her görevlendirmeyi işte bu özelliğimizin yeni bir tezahürü olarak gerçekleştirdik. 7’nci Olağan Büyük Kongremize de aynı anlayışla gideceğiz. AK Parti ailesini daha da büyütecek, saflarımızı hem genişletecek hem de daha da sıklaştıracağız. Partimize hizmet etmiş arkadaşımızı bu safın dışında bırakmayacağız, ahde vefayı asla ihmal etmeyeceğiz.”

ÇOK ANLAMLI MESAJ

Ülkenin birliği, beraberliği için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, sadece FETÖ ihanet çetesine değil onların arkasındaki kirli ellere de Yenikapı’da çok anlamlı mesaj verdiklerini ancak iyi niyetli tüm çabalarına rağmen bu tabloyu devam ettirmenin mümkün olmadığını kaydetti. Erdoğan, şöyle devam etti: “Yenikapı ruhuna ilk darbe ‘kontrollü darbe’ söylemiyle bizzat CHP Genel Başkanı tarafından vuruldu. CHP, FETÖ’nün tezlerini, FETÖ’cülerin argümanlarını sahiplenerek kısa sürede fabrika ayarlarına geri döndü. Milli meselelerin günlük siyasetin tartışmalarına kurban edilmemesi gerektiğini bunlara bir türlü öğretemedik. Milletin safında yer almak varken artık diyet borçlarından mı, siyaset hırslarından mı, basiretsizliklerinden mi bilmiyoruz CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti. Bugün de aynı tavırlarını sürdürüyorlar.” Erdoğan, “CHP’nin ilkesizliği, yalpalamaları, tutarsızlıkları karşısında biz de AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile Yenikapı’da başlattığımız iş birliğini yeni bir safhaya taşıdık. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz direnişinin siyasi alana yansımasıdır. Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhunun çelikleşmiş halidir. Cumhur İttifakı, milletimizin her bir ferdinin parçası olduğu 82 milyonluk büyük Türkiye ittifakının lokomotifidir” dedi.

BİZİ TAKİP EDİYORLAR

Tüm taahhütlerini çiğneyerek Türkiye’yi Avrupa Birliği tam üyeliğinden mahrum bırakanların tavırlarına cevabı Afrika’dan Güney Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada yeni açılımlar yaparak verdiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Ülkemizi gizli-açık ambargolarla köşeye sıkıştırmaya çalışanlar bizi sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye her alanda kendi potansiyelimize en üst seviyede değerlendirmeye yöneltti. Özellikle savunma sanayisinde adeta ülkemizi terör örgütleri karşısında çaresiz bırakma çabalarını dünyanın en ileri ürünlerini geliştirerek boşa çıkarttık.Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz insansız hava araçlarını, güdümlü mühimmatları, gözetleme ve işaretleme sistemlerini bizden esirgeyenler ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor.”

SADECE BİZ Mİ ÇEKELİM

‘Eylülün son haftasına kadar Fırat’ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız’ diyen Erdoğan, “Hedefimiz Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu 450 kilometrelik sınır hattı boyunca oluşturacağımız güvenli bölgede iskan etmektir. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda AB başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık. Almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz. Kapıları açmak zorunda kalırız” şeklinde konuştu.

Korkar halde yaşarsak yaşama hakkımız olmaz

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerinde söz sahibi konuma gelmesini vakitlice edindiği sondaj ve sismik araştırma gemilerine borçlu olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: “Bundan önce kiralama yöntemleriyle gidiyor, dileniyor ve büyük rakamlarla sondaj gemileri, sismik araştırma gemileri alıyorduk ama şimdi kendimize ait iki adet sondaj gemimiz, iki adet de sismik araştırma gemimiz var. Bir ihtimal belki üçüncü sondaj gemimizin de gelme durumu söz konusu olabilir. Bütün bunlarla beraber, biz Doğu Akdeniz’de şu ne diyor, bu ne diyor, değil. Biz ne diyoruz, biz buna bakıyoruz. Şu anda gemilerimiz bölgede. Bütün fırkateynlerimiz korvetlerimiz hepsi yanlarında. Uçaklarımız her an hazır. Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Burada Kuzey Kıbrıs’taki soydaşlarımızın hakları var. Bizim garantör ülke olarak söz söyleme haklarımız var. Bütün bu haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız. ” Türkiye’nin hala ciddi sıkıntı yaşadığı konuları olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Özellikle hava savunma sistemleri, yeni nesil savaş uçakları, yüksek teknolojiye dayalı kimi ürünlerin tedariki konusunda ülkemizin önüne sürekli engeller çıkartılıyor. Hiç şüpheniz olmasın, önümüze çıkartılan her engel bir süre sonra aynı teknoloji ve ürünü kendimizin geliştirmesiyle anlamsız hale gelecektir. Ülkemize yönelik yaptırım tehditleri bizi korkutmaz, geri adım attırmaz. Tam tersine yürüdüğümüz yoldaki kararlılığımızı perçinler. Biz sürekli birilerinden korkar halde yaşarsak bilesiniz ki yaşama hakkınız olmaz, hakkımız olmaz. Önümüzdeki dönem bu bakımdan yeni ve gerçekten tarihi önemde gelişmeleri hep birlikte yaşayacağımız bir dönem olacaktır. Biz bu yolda yürürken birçok korkakları da tanıdık, yani onu da bilesiniz. Bize korkaklık noktasında nasihatte bulunanları da iyi biliriz. Bugün parlamentoda olan siyasi partilerin içerisinde de bu korkakların boyunu posunu her şeyi her şeyini gayet iyi biliriz. ”