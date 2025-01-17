Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

Erciyes dağında kar eksik olmaz, dostun ocağında kor eksik olmaz, meydanında yiğit, er eksik olmaz, sen gönlümün sürurusun Kayseri, milletimin gururusun Kayseri

Sadece bizim değil, milletimizin de gururu olan Kayseri, bugün bir kez daha davasına ve partisine sahip çıkıyor. Aşkınız ve ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Kayseri'ye aşkla hizmet yolundan bir an olsun ayrılmadık, Allah izin verdiği, siz de arkamızda olduğunuz müddetçe Kayseri için üretmeye, Kayseri'ye aşkla hizmet etmeye, sizlerle birlikte milletimizin hizmetkarı olmaya inşallah devam edeceğiz

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde, tercihini Cumhur İttifakının gerçek belediyecilik vizyonundan yana kullanan her bir Kayserili kardeşimize, şükranlarımı sunuyorum.

Kayseri'ye baktıkça sadece ticareti, sanayisi, turizmi ve tarımıyla büyük bir başarı hikayesi görmüyoruz aynı zamanda kardeşliğin, dayanışmanın, huzurun her köşesine hakim olduğu örnek bir şehir görüyoruz

Kayseri'den Erciyes'i İstanbul'a götürüp Süleymaniye Camii olarak inşa eden Mimar Sinanlar çıkar

Kayseri'yi anlamak Türkiye'yi anlamak demektir, işte biz de kökü 1000 yıllık mazide, gözü atide bir şehir olan Kayseri'den aldığımız ilhamla tüm Türkiye'ye hizmet için koşturuyoruz

İş yapmak, hizmet üretmek, memleketin dertlerine derman olmak her kişinin değil, er kişinin işidir

Muhalefetin artık eğlence malzemesi haline gelen içler acısı durumunu inanıyorum ki sizler de takip ediyorsunuz, ne yöneticilerinde bir ciddiyet var ne de Türkiye'nin Ana Muhalefet Partisi olmanın gerektirdiği olgunluk var. Siyaset mi yapıyorlar oyun mu oynuyorlar belli değil

Ana Muhalefet Partisi'ne şunu tavsiye ediyorum, bölgemizde bunca sorun varken, dünyada kritik gelişmeler yaşanırken, küresel siyasette kartlar yeniden karılırken, milletimizin gelecek çeyrek asrı belirlenirken boş işlerle, artık komik bile olmayan projelerle uğraşmayın

Türkiye'nin ve kardeşlerimizin çıkarlarını savunmak yerine karşımıza dikilenlerin avukatlığını üstlendiler daha acısı aynı ilkesiz yaklaşıma aylardır Gazze'de yaşanan insanlık trajedisine karşı sesimizi yükselttiğimizde de maruz kaldık

Muhalefetin aktörleri emperyalistlerin kirli oyunlarında figüran olmayı kendi milletlerinin serdengeçtiliğini maalesef tercih etmişlerdir, tarihin doğru tarafında yer alma cesaret ve erdemini gösterememişlerdir

Yakın geçmişte DEAŞ tiyatrosuyla Suriye'yi ve bölgemizi cehenneme çevirenler yine aynı tezgahı kurmanın peşindeyse de inşallah bu defa başaramayacaklar

Ülke topraklarının 1/3'ünü ve doğal kaynaklarının önemli bir kısmını işgal altında tutan YPG terör örgütü Suriye'nin güvenlik ve huzuru önündeki en büyük engeldir. Uluslararası konjonktürün değişmesiyle bu terör örgütü üzerinden bölgemizde tasarlanan senaryoların geçerliliği kalmamıştır



